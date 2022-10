Gisele Bündchen é vista em passeio com os dois filhos sem a aliança de casamento

Em meio à rumores de divórcio, Gisele Bündchen foi vista em passeio com os filhos sem sua aliança de casamento com Tom Brady

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 16h36

Nesta quarta-feira, 5, Gisele Bündchen (42) aumentou as especulações de que estaria se divorciando de Tom Brady (45) ao aparecer sem sua aliança de casamento.

A modelo foi fotografada em uma academia de Miami com os filhos Benjamin e Vivian, frutos do seu casamento com o jogador de futebol americano.

Sem a aliança nos dedos, a gaúcha vestia uma camiseta regata branca com calças de moletom cinzas ao sair do seu treino.

Na última quarta-feira, 4, o site americano Paga Six informou que Gisele e Tom já acionaram seus advogados para iniciarem o processo de divórcio.

A fortuna de Gisele e Tom!

Em meio a notícia de um suposto divórcio, muitos ficaram curiosos para saberem quanto é a fortuna da supermodelo e do atleta.

Gisele Bündchen é uma das modelos mais famosas do mundo e foi a mais bem paga por muito tempo. Por sua vez, Tom Brady é um dos maiores atletas do futebol americano. Juntos, eles tem um patrimônio que ultrapassa o valor de US$ 650 milhões – cerca de R$ 3,4 bilhões.