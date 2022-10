Gisele Bündchen e Tom Brady contratam advogados de separação, diz site

Gisele Bündchen e Tom Brady estariam conversando com advogados para iniciar o divórcio, informou site internacional

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 15h24

O casamento da modelo brasileira Gisele Bündchen (42) e o jogador de futebol americano Tom Brady (45) pode estar por um fio! Após os rumores de que eles enfrentam uma crise conjugal, os sites internacionais informaram que eles contrataram advogados de separação.

De acordo com o site Page Six, fontes próximas aos dois informaram que eles estão em contato com advogados para iniciar o processo de divórcio.

Vale lembrar que os rumores dizem que Gisele e Tom já estariam vivendo em casas separadas. “Acho que não haverá retorno agora. Ambos têm advogados e estão analisando como será a divisão, quem fica com o quê e quais são as finanças”, informou uma fonte. Por enquanto, os representantes deles não se pronunciaram sobre o assunto.

Os dois podem abrir o processo de divórcio na Flórida, nos Estados Unidos, e pode ter que dividir as propriedades que têm juntos, que são avaliadas em US$ 26 milhões (cerca de R$ 134 milhões).

Outra fonte informou que os dois querem manter a guarda compartilhada dos filhos. Juntos, eles são pais de Benjamin, de 12 anos, e Vivian Lake, de 9 anos. Tom e Gisele estão casados há 13 anos.

