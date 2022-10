Gisele Bündchen contrata melhor advogado da Flórida e está "pronta para briga" em divórcio multimilionário

Decididos a levar adiante o processo de divórcio, Gisele Bündchen e Tom Brady encaram os primeiros desentendimentos

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 09h52

A modelo brasileira Gisele Bündchen (42) e o jogador de futebol americano Tom Brady (45) enfrentam os primeiros desentendimentos no processo de divórcio, após terem decidido se separar em razão de uma crise no casamento. Segundo informações do portal Page Six, o procedimento demorará a se oficializar.

De acordo com o Page Six, Gisele contratou o melhor advogado especializado em divórcios da Flórida, nos Estados Unidos, onde mora. O nome dele é Tom Sasser.

No outro lado, os profissionais que irão defender Tom Brady também estão prontos para uma grande briga nos tribunais. "As coisas estão muito ruins entre Tom e Gisele por causa dos advogados. Eles estão prontos para uma luta", escreveu o portal.

"Tom e Gisele não estão brigando pelos filhos, os dois querem a guarda conjunta. Mas levará algum tempo para dividir sua imensa riqueza e propriedade em todo mundo", acrescentou a publicação. Os astros têm dois herdeiros, Benjamin (12) e Vivian (09).

Entenda a briga judicial entre Gisele e Tom Brady

O maior desafio do ex-casal e dos respectivos advogados será por causa da imensa fortuna dos dois. O portfólio de imóveis dos dois juntos chega a US$ 26 milhões, o equivalente a R$ 134 milhões. Recentemente, eles compraram uma casa de US$ 17 milhões, ou seja, R$ 87,5 milhões, em Miami. Os dois pretendiam demolir a mansão para construir uma nova, mas as obras teriam sido canceladas devido à crise no casamento.

Gisele e Tom também são proprietários de um apartamento em um condomínio de Nova York, avaliado em US$ 3,6 milhões, cerca de R$ 18 milhões, além de uma propriedade de US$ 5,7 milhões, que equivale a R$ 29,3 milhões no estado americano de Montana.

O motivo do divórcio

A história do divórcio teve início quando o Page Six afirmou que Gisele teria deixado sua casa e ido para Costa Rica, após uma série de discussões com o marido. A modelo teria ficado brava com o fato do jogador ter desistido de se aposentar da liga esportiva profissional de futebol americano depois de apenas dois meses parado.