Gisele Bündchen compartilha foto de maiô e faz reflexão: ‘Correria do dia a dia’

Gisele Bündchen recebeu uma chuva de elogios em seu novo post no Instagram neste sábado, 18

Neste sábado, 18, a top model brasileira Gisele Bündchen fez um novo post nas redes sociais. Nele, a modelo brasileira aparece de maiô em uma praia deserta e paradisíaca. Na legenda, ela decidiu fazer uma reflexão.

"Todas as pessoas que conhecemos enfrentaram ou estão enfrentando desafios na vida dos quais não temos nem ideia. Não vemos as lutas silenciosas, os medos, os obstáculos, as mágoas, nem os seus altos e baixos diários… Na correria do dia a dia, podemos esquecer de ver que alguém precisa de uma palavra ou gesto gentil. Acredito que um ato de amor e de bondade desperta mais gentileza, e é disso que mais precisamos no mundo hoje", começou.

Nos comentários os seguidores e fãs elogiaram a modelo: “A legenda realmente mostra que tipo de pessoa você é! nós amamos muito, Gisele, você é um ser humano incrível”, escreveu uma, “Verdade! Ontem fiz um gesto simples, mas carinhoso a uma amiga q faz aniversário hoje e eu alegrei o dia dela”, refletiu uma segunda, “Coisa linda!”, elogiou um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gisele Bündchen (@gisele)

Gisele Bündchen teve ano mais lucrativo de sua vida após divórcio

Gisele Bündchen teve o ano mais lucrativo de sua carreira após anunciar o fim de seu casamento com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady. Especialistas entrevistados pelo Daily Mail, afirmam que a über model de 43 anos deve faturar até R$ 100 milhões, até o fim de 2023, segundo Evan Morgenstern, CEO do CelebExperts.

Para a CEO do grupo The Celebrity Source, “A carreira dela está mais agitada do que nunca. Como a maioria dos acordos com celebridades da primeira prateleira, como a Gisele, começa nos milhões e ela fez várias campanhas em 2023, dá para dizer que ela está muito confortável e não vai precisar de nenhuma ajuda financeira de ex-marido”.

“Apesar de não ser possível determinar o valor exato, dá para estimar que ela fará entre US$ 15 milhões e US$ 20 milhões até o fim do ano”, afirmou. O jornal britânico ainda lembra que, desde o divórcio, a loira estrelou ensaios para grifes como Louis Vuitton e Gaia Herbes. Além disso, também lançou em 2023, o seu livro de receitas, além de ser anunciada como a garota-propaganda da coleção de inverno da grife Frame.