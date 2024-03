Gisele Bündchen choca ao compartilhar experiência de quase morte em gravação

Gisele Bündchen revela experiência assustadora durante gravação de um comercial e conta que quase teve desfecho trágico

Na última quinta-feira, 22, Gisele Bündchen marcou presença no programa americano ‘The Tonight Show’, de Jimmy Fallon, para divulgar seu novo livro de receitas. No entanto, durante sua participação, a modelo brasileira surpreendeu ao revelar uma experiência assustadora nos bastidores de sua carreira de modelo. A gaúcha contou ter enfrentado um momento de quase para gravar um comercial.

Enquanto participava de uma brincadeira sobre mitos e verdades envolvendo sua trajetória, a modelo narrou parte da história para o apresentador decidir se era fato ou fake: “Fiz uma sessão de fotos em um iceberg falso na Islândia e quase cai no oceano e morri”, Gisele compartilhou sem aprofundar muitos detalhes sobre o ocorrido inicialmente.

O apresentador da atração, Fallon, apostou que seria mentira, mas ficou chocado quando a modelo brasileira revelou que era verdade. Por isso, Gisele precisou dar mais detalhes sobre o ocorrido: "Era um iceberg falso no meio dos verdadeiros, no verão da Islândia. Eu teria morrido em segundos, porque você sabe o que acontece quando cai naquela água congelante?”, perguntou.

“Em segundos você está morto”, a modelo disparou e ainda contou que a campanha, filmada nos anos 90, ainda está disponível na internet: “Foi para esta fragrância chamada Oxygene. Você tem que pesquisar no Google. Você pode ver isso, na verdade. Está na internet. Eu estava com um vestido justo enquanto toda a equipe estava em um barco com enormes jaquetas e coletes salva-vidas”, disse.

A plateia do programa continuou chocada com a revelação, mas aliviada pela modelo ter sobrevivido para contar a história. Ainda durante sua participação no programa, Gisele se divertiu ao ensinar para o apresentador o significado por trás de algumas expressões brasileiras. A modelo arrancou gargalhadas ao falar sobre ‘soltar a franga’ e ‘tudo joia’ e ‘mandar bala’.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Tonight Show (@fallontonight)

Gisele Bündchen se emociona ao falar da separação:

Apesar de se divertir durante sua participação no programa de Fallon, Gisele Bündchen ficou emocionada ao dar outra entrevista para a TV norte-americana recentemente. Um trecho da conversa dela com a jornalista Robin Roberts já está circulando pela internet e mostrou a top model pedindo uma pausa ao ser questionada sobre o divórcio de Tom Brady.

No trecho, a jornalista perguntou como Gisele está hoje em dia, e ela se emocionou. A estrela escondeu o rosto nas mãos e pediu um tempo. Porém, a resposta dela não foi exibida no trailer. Em outro trecho, Gisele foi questionada sobre como é criar os filhos após a separação e ela abriu o jogo sobre as dificuldades na nova fase da maternidade.