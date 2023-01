Giovanna Lancellotti protagoniza momento romântico ao lado de namorado em Noronha

Atriz Giovanna Lancellotti está aproveitando as férias em Fernando de Noronha com o namorado Gabriel David

Nesta quarta-feira, 4, a atriz Giovanna Lancellotti (29) mostrou para seus seguidores alguns cliques vivendo um momento para lá de romântico ao lado de seu namorado, o empresário Gabriel David, durante a viagem do casal pelo arquipélago de Fernando de Noronha.

“Noronha com amor”, escreveu a atriz na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela e Gabriel aparecem trocando beijos e posando para as lentes da câmera no cenário paradisíaco proporcionado pelo arquipélago.

Ainda nesta quarta-feira, 4, pela parte da manhã, a atriz mostrou outro look, que foi o escolhido para dar aquela renovada no bronzeado. Giovanna apareceu com um biquíni roxo metálico, junto de uma toalha quadriculada.

Veja a publicação da atriz Giovanna Lancellotti junto de seu namorado Gabriel David curtindo um momento romântico em Fernando de Noronha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Lancellotti (@gilancellotti)



De biquíni, Giovanna Lancellotti deixa seguidores babando com corpão em praia de Fernando de Noronha

Ainda hoje, Giovanna deixou seus seguidores malucos ao surgir em seus stories dando aquela ajeitadinha no look do dia para curtir a praia, um biquíni preto de lacinho. A atriz apareceu arrumando um pouco a parte de baixo da peça e aproveita para conferir seu visual. Ao fundo, dá para ouvir seu namorado, Gabriel David, falando sobre como estão as condições do mar.