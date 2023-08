Giovanna Lancellotti homenageia Aracy Balabanian: ''A diferença de idade parecia pequena''

A atriz Giovanna Lancellotti faz linda homenagem para Aracy Balabanian, que faleceu aos 83 anos na segunda-feira, 7

A atriz Giovanna Lancellotti usou as redes sociais na última segunda-feira, 07, para se despedir de Aracy Balabanian (1940 - 2023), que faleceu aos 83 anos, e deixou um legado na dramaturgia brasileira.

Em seu perfil no Instagram, Giovanna compartilhou uma sequência de registros em que aparece ao lado de Aracy, com quem contracenou na novela Sol Nascente, da Globo, em 2016, fazendo sua neta na ficção. Ela destacou a linda amizade que construíram, mesmo com a diferença de idade, e que a faz lembrar da relação que tem com sua avó.

"Tem pessoas que passam pela nossa vida e marcam de um jeito realmente inesquecível e incomparável. Aracy foi uma delas pra mim. Quando eu ia imaginar, que no “auge” dos meus 24 anos iria ficar amiga de uma senhora que trabalhava comigo e era um ícone pra mim desde que eu era criança? Digo amiga porque era assim que eu a considerava", começou escrevendo.

"Aracy era presente. Presente mesmo, sabe? Daquelas de comentar todo storie, perguntar da família, falar que ama sempre, se importar... Mesmo sendo de outra geração, ela era tão à frente de tudo, que a diferença de idade parecia pequena. A minha relação com ela lembra a minha relação com a minha avó - que também é uma diferença de idade que é indiferente perto da nossa amizade", continuou.

"Hoje chorei várias vezes ao longo do dia. Algumas vezes da dor da perda. Outras da culpa de poder ter encontrado mais nos últimos tempos. Mas muitas, muitas mesmo, de gratidão por ter te conhecido e poder dizer de coração aberto que te dei muito amor e que você marcou minha vida! Vou te amar pra sempre Nona! Você é muito especial! Você vai fazer muita falta!", declarou ainda Lancellotti na legenda.

Famosos lamentam morte de Aracy Balabanian

A atriz Aracy Balabanian lutava contra um câncer no pulmão desde outubro e estava internada em uma clínica na Zona Sul da cidade.

Nas redes sociais e na TV, famosos fizeram questão de prestar homenagens à artista, que fez história na televisão com personagens marcantes como Dona Armênia da novela Deus nos Acuda e Cassandra do seriado Sai de Baixo.

Miguel Falabella, ator e diretor: "E então você se foi, assim, nesse dia ensolarado, como são ensolaradas as lembranças que invadem a minha cabeça, num jorro incessante, ainda que meu coração esteja nublado. Minha amada Aracy, minha rainha, atriz de primeira grandeza, companheira irretocável, amor de muitas vidas. Obrigado pela honra de ter estado ao seu lado exercendo nosso ofício, obrigado pelo afeto, pelos conselhos, pelas gargalhadas e pela vida que você tão delicadamente me ofereceu. Consola-me saber que estaremos para sempre juntos em alguma reprise de uma futura sessão nostálgica. Te amo para sempre. Até um dia!"