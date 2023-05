Giovanna Grigio pega buquê no casamento de Isa Scherer e celebra: ‘Meus amigos casaram’

Atriz Giovanna Grigio celebra união de Isa Scherer e Rodrigo Calazans em fotos divertidas da cerimônia

Nesta terça-feira, 16, a atriz Giovanna Grigio (25) usou suas redes sociais para compartilhar alguns lindos momentos da celebração do casamento da chef de cozinha e atriz Isabella Scherer com seu marido, Rodrigo Calazans. A famosa se divertiu e comemorou a nova fase da amiga com fotos incríveis da cerimônia dos pombinhos que são papais dos gêmeos Mel e Bento.

“Meus amigos casaram e comemoraram o amor deles. E eu compartilho o meu amor por eles! De brinde ainda tive a HONRA de pegar o buquê mais cobiçado do ano. Se eu receber um décimo do amor que ronda nessa família linda, eu vou ser abençoada para sempre!”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Nas fotos compartilhadas por Giovanna, a atriz aparece curtindo alguns momentos da festa de casamento de Isabella e Rodrigo, abraçados com os noivos recém-casados, além de mostrar o buquê que pegou em seu colo.

Os comentários foram inundados de elogios, além de um agradecimento de Isabella Scherer para a amiga. “Te amo muito! Obrigada por ser a dinda mais perfeita que existe”, disse a chef de cozinha. “O buquê vai dar sorte hein!”, brincou Rodrigo Calazans. “Lindezas demais”, exaltou uma terceira internauta.

Giovanna Grigio curte viagem à Europa e Argentina

Após provar seu talento na teledramaturgia nacional — ela brilhou em Chiquititas, do SBT, e em Malhação, da Globo —, a estrela Giovanna Grigio foi viver a ousada Emília da nova versão de Rebelde, da Netflix, rodada no México. E, como esperado, o sucesso mundial da série trouxe desafios e prazeres à artista. Foi a primeira vez em que ela atuou em espanhol e teve contato com fãs de diversos países. Para comemorar as conquistas na carreira e renovar as energias, Giovanna partiu rumo às merecidas férias. Ao passar por Barcelona e Madri, na Espanha; por Paris, na França; Londres, na Inglaterra; além da capital argentina, Buenos Aires, ela vivenciou experiências culturais e voltou para casa com a vontade de desbravar o mundo.