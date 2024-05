Giovanna Ewbank entra na ‘disputa’ e pede para adotar cavalo: “Aqui em casa”

Todos querem a Caramela! Giovanna Ewbank entra na 'fila' e revela interesse em adotar cavalo resgatado de telhado em casa no Rio Grande do Sul

Diante da enchente que devastou o Rio Grande do Sul, o cavalo batizado de 'Caramelo' comoveu após ser resgatado do telhado de uma casa afetada pela tragédia nesta quinta-feira, 9. Emocionada com a história, Giovanna Ewbank entrou na ‘disputa’ e manifestou seu interesse em dar um lar ao animal no rancho de sua família.

Em seu perfil no Instagram, a esposa de Bruna Gagliasso revelou seu desejo de acolher o cavalo, que mais tarde foi descoberto ser, na verdade, uma égua, agora chamada de Caramela, em sua casa, ao lado de seus outros animais resgatados, como os potros que o ator ganhou de presente: “Caramela, Nos últimos dias o choro estava preso na garganta”, iniciou o relato com uma foto do bichinho.

“E hoje ele veio, solto, frouxo, com um pouco de alívio em meio a tanta dor. Você se tornou símbolo de esperança, resistência, força e amor. O Brasil parou pra te ver e lutar por você porque você tem representado um povo que luta e que resiste. Um povo que não perde as esperanças, que se reergue mesmo parecendo não ter como se reerguer”, disse Gioh.

Na sequência, a atriz e apresentadora comoveu ao falar sobre a tragédia: “Um povo onde a humanidade e a generosidade é mais forte do que um país dividido. Caramela, você significa muito. Você significa a união, o povo e os animais dessa tragédia no Rio Grande do Sul. E mais Caramela, hoje você trouxe uma certeza: Há esperança!”, ela completou.

Por fim, a mãe de Titi, Bless e Zyan pediu para adotar a égua: “Espero que você se recupere logo Caramela. E imagino que muitos devem querer te dar um lar e amor, mas saiba que se você quiser nós aqui em casa também queremos te dar amor e um lar!”, ela completou a declaração. Vale lembrar que Giovanna não foi a única a demonstrar interesse.

Felipe Neto revelou que tomou mais uma decisão em relação à tragédia no Sul. Após arrecadar mais de R$ 4,8 milhões para comprar purificadores, que já chegaram nas cidades para filtrar água suja, o influenciador revelou que também deseja adotar a pet que está sendo chamada de Caramela. Ele prometeu que dará de tudo e colocará o mesmo nome.

"Comuniquei que quero adotá-la, mas estão pesquisando se ela já tem dono. Se me permitirem, darei tudo do melhor possível para ela... E seu nome será Caramela", disse o influenciador digital, que revelou mais detalhes sobre o estado do animal: "Vamos aguardar e confiar nos veterinários, pois ela ainda está em risco", ele finalizou.

Ana Maria Braga trouxe visibilidade para o caso de Caramela:

Assim como Giovanna Ewbank e Felipe Neto, Ana Maria Braga ficou pasma na última quarta-feira, 08, ao ver imagens do cavalo preso no telhado em meio às enchentes no Rio Grande do Sul. Aflita ao ver o bicho em perigo, a apresentadora comentou em primeira mão, ao final do Mais Você, que ele seria resgatado; veja a reação dela.