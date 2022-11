Giovanna Ewbank arranca elogios com look para acompanhar Bruno Gagliasso em prêmio

Bruno Gagliasso irá apresentar o LOS40 e Giovanna Ewbank fez questão de ir acompanhar o amado, arrasando no look

Nesta sexta-feira, 4, a apresentadora Giovanna Ewbank (36) mostrou nas redes sociais o look escolhido para acompanhar o amado Bruno Gagliasso (40) no prêmio LOS40, na Espanha. O ator irá apresentar a premiação.

“Pronta pra acompanhar e prestigiar ele, o amor da minha vida, @brunogagliasso no seu primeiro prêmio @los40spain aqui na Espanha! Tanto orgulho do meu amor…”, escreveu Giovanna Ewbank na legenda da sua publicação feita em seu perfil oficial no Instagram.

A loira apostou em um vestido longo verde brilhante, uma bota preta e luvas que combinam, que vão até seu cotovelo. Além de um blazer sofisticado preto, para proteger do frio europeu.

Nas fotos, ela aparece em poses e carões, tanto sozinha, quanto ao lado de seu marido Bruno Gagliasso, que apostou em um blazer de bolinhas da marca de luxo Gucci, com uma camisa diferentona branca, além de uma calça de alfaiataria preta e sapatos pretos.

Nos comentários, amigos e seguidores do casal foram à loucura com a elegância dos pombinhos. “Que lindos”, escreveu Giovanna Lancellotti. “Mas que beleza hein?”, exaltou Betty Faria. “Te amo”, exclamou Bruno Gagliasso.

Veja a publicação de Giovanna Ewbank mostrando o look escolhido para acompanhar Bruno Gagliasso no prêmio LOS40:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

