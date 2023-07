Gil do Vigor desabafa sobre ansiedade no doutorado: "Achei que ia morrer"

Em participação de podcast, Gil do Vigor falou sobre sua saúde mental enquanto estava fazendo doutorado no exterior

Na última quarta-feira, 26, o economista e ex-BBB Gil do Vigor deu sua opinião sobre saúde mental no meio acadêmico. Em participação do podcast PodePah, apresentado por Igor Cavalari e Mítico, ele relembrou momentos de crise enquanto fazia seu doutorado nos Estados Unidos.

Na entrevista, Gil abordou o assunto ao relatar sobre quando percebeu que sua saúde mental estava se deteriorando com os estudos. "Eu tive uma crise. Na verdade, não uma, eu tive várias crises. Uma delas foi uma das mais sérias e eu achei realmente que estava morrendo. Eu entrei em crise, fui dirigindo pro hospital achando que eu ia morrer, que eu ia ter um infarto. Cheguei lá e o médico falou: 'Não, é ansiedade'", disse o economista.

Em seguida, o semifinalista do BBB 21 falou sobre alguns fatores que impactaram sua saúde mental. "Eu tô num lugar sozinho, tô sem minha família, sem um apoio, tô falando outra língua, tendo que lidar com outras pessoas, outra cultura. Tudo isso na minha mente", desabafou.

Gil também lembrou de outras rejeições que passou na vida e como isso impactou nos momentos de crise. "Fora isso, tem a questão de que no Brasil eu sou muito amado. E eu que sempre lidei com a rejeição, que sempre tentei me encaixar em grupos", iniciou. "Chegar no PhD e ver que a jornada é muito solitária, por mais que nós vamos ter amigos e tudo mais, tem um processo muito só, que ninguém vai conseguir colocar o conhecimento na sua cabeça."

O economista aproveitou para reforçar a importância de cuidar da saúde mental de acadêmicos e afirmou que o trabalho de um cientista é extremamente necessário. "Um cientista está trabalhando em prol de todos nós. A ciência ela salva. Um acadêmico dá a vida dele. Ele não tem final de semana. A gente tem que trabalhar, tem que produzir", disse Gil.

Confira o trecho completo da entrevista: