Vexame! Jads, da dupla com Jadson, é expulso de hotel após debochar do quarto

Jads, da dupla com Jadson, é expulso de hotel após debochar do quarto; dono do estabelecimento diz que foi "humilhado" pelo cantor

O cantor sertanejo Jads, da dupla com Jadson, foi retirado de um hotel em São Francisco de Sales, no Triângulo Mineiro. Segundo informações do g1, ele foi expulso após publicar um vídeo fazendo críticas ao local.

“E aí você vem aqui, logicamente, procurar a janela que não existe. Uma janela fake news”, disse ele gargalhando no vídeo. A gravação pegou mal e o dono do hotel pediu que os dois se retirassem do local juntamente com a equipe que acompanhava a dupla.

Ao veículo, a assessoria do artista disse que não vai se pronunciar sobre o caso. O empresário da dupla, Ninho, afirmou que "todos estão de férias e não irei incomodar os artistas, nosso produtor e equipe por causa de um vídeo simples descontraído, sem maldade alguma".

O dono do hotel disse ao g1 que a equipe da dupla aprovou o quarto e recebeu fotos que foram enviadas por um aplicativo de mensagem. “Na hora que eu vi as críticas do Jads, pedi para eles se retirarem do hotel. A gente precisa, mas não podemos aguentar humilhação dos outros”, afirmou o dono.

Veja abaixo a gravação:

Cantor Jads, da dupla com Jadson, reclama de hotel em Minas Gerais e é expulso do local: 'Cafofo' pic.twitter.com/nQpsLrNFIT — BHAZ (@portal_bhaz) January 3, 2024

Maiara nega rumores de affair com ex

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, se pronunciou por meio de sua assessoria de imprensa para negar os rumores envolvendo sua vida amorosa. Nesta quinta-feira, 21, ela foi alvo de boatos de que teria reatado o relacionamento com seu ex-namorado Fernando Zor, que faz dupla com Sorocaba. Porém, ela negou.