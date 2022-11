Galvão Bueno toma atitude após ser acusado de ignorar comentarista

Narrador resolveu apagar comentários que criticavam seu tratamento com Ana Thaís Matos

O apresentador Galvão Bueno está sendo criticado por torcedores após o jogo do Brasil contra a Suíça na Copa do Mundo. Eles o acusam de estar ignorando os comentários da narradora Ana Thaís Matos, que está ao lado dele na transmissão.

Alguns internautas ainda comentaram o fato de o narrador ficar de costas para Thaís e o acusam de machismo. Nas publicações do global, seguidores estão expondo essas opiniões. No entanto, ao invés de responder, Galvão optou por apagar os comentários com cobranças.

Recentemente, a FIFA realizou uma homenagem para Galvão na última terça-feira, 29, e o narrador publicou fotos da cerimônia. “Recebi um prêmio da FIFA e da AIPS (Associação Internacional de Imprensa Esportiva) pelas 13 Copas do Mundo que cobri! Obrigado a todos pelo carinho!”, escreveu mostrando o certificado.

Nos comentários ocultos, no entanto, é possível ver as críticas. "Podia comemorar respeitando a comentarista mulher ao seu lado", escreveu um seguidor. "Parabéns, sucesso. Vai ser difícil pensar na seleção brasileira na próxima Copa sem sua voz, deve ser igual ao silêncio que você dá na Ana Thaís Matos após ela comentar", comentou outro.

Enquanto uns criticam, outros dizem que é normal que o narrador "não responda" às análises. "Não é podcast", disse um em uma página do Instagram. O locutor não comentou o caso.