Galvão Bueno comove com vídeo de despedida para a mãe: 'Irá brilhar sempre'

Galvão Bueno grava vídeo com depoimento sobre a morte de sua mãe: 'Mulher à frente do seu tempo'

O narrador esportivo Galvão Bueno lamentou a morte de sua mãe, Dona Mildred, com uma homenagem no Instagram. Ele compartilhou um vídeo com seu depoimento de luto e algumas fotos de sua mãe ao longo de sua vida.

O comunicador falou sobre a despedida para sua mãe e destacou a vida de sucesso dela com seus trabalhos voluntários. “Dona Mildred, minha mãe, nos deixou 12 dias antes de completar 94 anos. Em absoluta serenidade e sem sofrimentos, graças aos procedimentos paliativos aplicados com muito carinho na UTI do Hospital Evangélico de Londrina. Mas o que quero mesmo dizer aqui é que Mildred Santos teve uma linda e intensa vida”, disse ele.

E completou: “Nossa amada matriarca foi uma estrela como teleatriz na chegada da televisão nos anos 50. Com seu coração generoso, voltou ao protagonismo como presidente do projeto do voluntariado do Paraná e também presidente da associação beneficente Galvão Bueno, com milhares e milhares de atendimentos e tratamentos para os idosos carentes. Mas nossa pitica brilhou como mulher à frente do seu tempo, como esposa, mãe, avó e bisavó. Tenho certeza que Deus a receberá com muito amor e carinho, que a luz dela irá brilhar sempre”.