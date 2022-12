Gabi Martins deixa seguidores babando ao comemorar aniversário com corpo pintado de dourado

Cantora Gabi Martins decide inovar com look ousado para celebrar a chegada de seus 26 anos de idade

A cantora Gabi Martins (26) decidiu inovar para comemorar a chegada de seu aniversário. Completando 26 anos de idade nesta segunda-feira, 12, a ex-participante do Big Brother Brasil apareceu com seu corpo pintado de glitter dourado.

“Hoje faço 26 anos! Só tenho que agradecer a Deus por tudo o que ele fez em minha vida. Em primeiro lugar pela minha família, meus pais que me dão muito amor, minha irmãzinha e meu cachorro. Quero agradecer a vocês que são anjos para mim, me dão toda força do mundo. Todos os aprendizados, tudo que vivi me fez ser mais forte. Eu sou muito feliz. Sou muito realizada! Que seja um novo ciclo de leveza, de renovação”, escreveu a loira na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

No vídeo que Gabi compartilhou, ela aparece fazendo poses e carões em meio a uma bela paisagem, com seu corpo pintado de dourado em lugares específicos, com os seios, do lado da barriga e os braços. Além disso, ela completa o look com uma asa e coroa.

Nos comentários da postagem, amigos e seguidores da cantora fizeram questão de elogiá-la e parabenizá-la. Raíssa Barbosa, Lexa, Ruivinha de Marte e outros famosos mandaram parabéns para a ex-BBB.

Veja a publicação de Gabi Martins pintada com glitter dourado cobrindo seus seios e partes do corpo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)



Gabi Martins levanta o biquíni e deixa marquinha perfeita à mostra

Gabi Martins deu um show de beleza na praia. A loira compartilhou fotos curtindo na areia e chamou a atenção com seu corpaço escultural.

Nos registros publicados pela ex-BBB, ela apareceu puxando seu biquíni rosa estiloso e impressionou ao exibir a marquinha perfeita de bronzeado. "Rio, eu te amo", disse Gabi Martins ao aparecer deslumbrante aproveitando o dia em uma praia carioca com muito estilo. Nos comentários da publicação, os internautas logo ficaram admirados com a beleza da famosa. "Musa do verão", escreveram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.