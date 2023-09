Gabi Lopes choca ao mostrar ferimentos após assalto: ''Filme de terror''

Após assalto no trânsito de SP, influenciadora Gabi Lopes choca ao exibir machucados da abordagem

A influenciadora Gabi Lopes revelou que sofreu um assalto no trânsito de São Paulo na noite da última quinta-feira, 21. Após o ocorrido, ela compartilhou alguns registros do susto que tomou ao ter o vidro do carro quebrado pelo bandido, que levou seu celular.

Mostrando a mão cheia de sangue e vários pedaços de vidro pelo banco do veículo, a jovem desabafou sobre o momento aterrorizante. "Ontem, vivi um filme de terror na vida real. Por isso [que] fiquei sumida. Eu tô sem acreditar até agora. Passei por um grande susto, fui assaltada", contou em seus stories.

A loira então deu mais detalhes de como tudo aconteceu. "Eu estava sentada no banco da frente indo para um compromisso de carona com uma amiga e quebraram o vidro do carro para pegar o meu celular. Na hora, foi muito forte e muito rápido. Eu só ouvi um grande estrondo e do nada tudo estava acontecendo", falou.

Segundo ela, o sangue das mãos eram do cotovelo. "Eu tive um corte pequeno no nariz e na boca, alguns cortes na mão e um corte mais fundo no cotovelo. Eles levaram meu celular, e o que importa é que estou bem. Poderia ter sido pior. O pior já passou e não se preocupem, eu estou bem", comentou.

Veja:

Gabi Lopes revela já ter sido assediada em viagem com carro de aplicativo

A influenciadora Gabi Lopes abriu o coração ao falar que já passou por situações desconfortáveis durante viagens de carro de aplicativo. Em conversa com a CARAS Brasil, a atriz contou que já sofreu assédio e chegou a ser expulsa durante uma corrida. "É triste, mas parece que estupidez se tornou comum", conta.

"Já passei por várias situações desagradáveis [com motoristas homens]: Um motorista querendo colocar a mão no meu corpo, outro sendo absurdamente grosso e me expulsando do carro", relembra Gabi Lopes . Para ela, as mulheres geralmente são mais altruístas e empáticas, o que torna as corridas mais confortáveis.

Pensando nisso, a artista que também gerencia uma carreira no ramo empresarial, abraçou a causa da empresa Lady Driver, um aplicativo de corridas de carro exclusivo para motoristas e passageiras mulheres. "Vi como uma forma de investir na liberdade das mulheres. Luto muito para que possamos ser livres em vários âmbitos que ainda precisamos percorrer."