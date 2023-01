Flavia Pedras, ex-mulher de Jô Soares, homenageia apresentador no dia em que faria 85 anos

Ex-mulher de Jô Soares, Flavia Pedras não deixa de prestar suas homenagens ao ex-amado depois de sua morte

A ex-mulher do apresentador Jô Soares, Flavia Pedras, decidiu fazer uma homenagem para o famoso que morreu em agosto do ano passado, nesta segunda-feira, 16, para celebrar o dia em que ele comemoraria a chegada de seu aniversário.

“Faria 85 anos hoje. E a minha vida melhor para sempre”, escreveu a ex-mulher do famoso consagrado, que era ator, diretor, apresentador, escritor, humorista e artistas plástico, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Jô completaria 85 anos nesta segunda-feira, 16.

Na foto, ela aparece do ladinho do apresentador, e deixou diversos seguidores com mais saudade ainda do famoso. “Querida”, escreveu a atriz Alessandra Negrini. “Receba o nosso abraço, querida!”, desejou uma outra. “Seguimos comemorando a data, porque a passagem dele na Terra foi um previlégio para todos nós, que mesmo de longe, tivemos o prazer de desfrutar. Forte abraço a você e ótimas lembranças no coração!”, escreveu uma terceira internauta.

Veja a publicação de Flavia Pedras comemorando o que seria o aniversário de 85 anos de idade do apresentador Jô Soares:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flavia Pedras Soares (@flavia_pedras)



Ex-mulher de Jô Soares fez homenagem para ele

Quando completou um mês da morte de Jô Soares, Flávia Pedras emocionou seus seguidores ao prestar uma homenagem para o apresentador nas redes sociais.

Com um registro em que Jô aparece todo de preto, Flávia falou sobre o primeiro mês de saudade ao citar trecho da música Mãe, do cantor Caetano Veloso (80). "Palavras, calas, nada fiz. Estou tão infeliz. Falasses, desses, visses não. Imensa solidão. Eu sou um Rei que não tem fim. E brilhas dentro aqui. Guitarras, salas, vento, chão. Que dor no coração. Cidades, mares, povo, rio. Ninguém me tem amor. Cigarras, camas, colos, ninhos. Um pouco de calor Eu sou um homem tão sozinho. Mas brilhas no que sou. E o meu caminho e o teu caminho. É um nem vais nem vou. Meninos, ondas, becos, mãe. E só porque não estais. És para mim que nada mais. Na boca das manhãs. Sou triste, quase um bicho triste. E brilhas mesmo assim. Eu canto, grito, corro, rio. E nunca chego a ti", começou escrevendo.

"1 mês... ele foi tantas coisas pra mim, mãe e filho são apenas duas delas. Que sorte, que saudade meu menino", declarou ainda Flavia, que foi casada por 15 anos com Jô, na legenda do post.