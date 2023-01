Flávia Alessandra compartilha momentos românticos com o marido: "365 novas possibilidades"

Flávia Alessandra compartilhou nas redes sociais os registros com o marido, Otaviano Costa

A atriz Flávia Alessandra (48) usou o seu perfil no Instagram neste domingo, 01, para compartilhar fotos encantadoras de ano novo ao lado do marido, Otaviano Costa (49).

Nas imagens, o casal aparece em pura sintonia e clima de romance no pôr do sol, em um cenário paradisíaco.

Flávia também posou sozinha no mar e em seguida com as filhas, Giulia Costa (22), fruto de seu antigo relacionamento com Marcos Paulo (1951-2012), e Olívia Costa (12), de seu casamento com Otaviano.

"365 novas possibilidades de recomeço. Você pediu ou agradeceu?", legendou ela na publicação.

Prestes a se casar, Flávia Alessandra conheceu Otaviano Costa e largou tudo

Flávia Alessandra participou do podcast Pod Delas e surpreendeu ao contar detalhes de como conheceu Otaviano Costa.

Segundo a loira, ela nem acompanhava o trabalho dele na época mas tiveram a oportunidade de conviverem juntos ao serem chamados para apresentar um evento.

Na época, Flávia estava comprometida e pretendia até se casar. "Foi muito louco porque eu não ia pra esse evento e isso me fez mudar porque eu tinha outros planos de vida, eu tava com uma outra pessoa, eu tinha planos de casar e tudo mais, eu falei: 'cara eu não sei o que será da minha vida, mas eu não vou me casar mais com a pessoa que eu ia me casar", disse ela.

Ao retornar da viagem, a atriz terminou o relacionamento que tinha há quase três anos. Ela já havia até comprado uma casa. "Foi muito conflitante na minha cabeça, eu tive certeza que não era pra fazer aquilo, umas duas semanas depois o Otaviano me enganou que tinha uma reunião de trabalho no Rio, ai enfim, ele me seduziu, cinco meses depois a gente tava casado, ele se mudou pro Rio a gente ajeitou a vida, todo mundo achou que eu tava grávida", falou.