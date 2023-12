Filhos recém-adotados por Aline Wirley e Igor Rickli surgem em foto: "Amor"

Filhos recém-adotados por Aline Wirley e Igor Rickli surgem em foto publicada nas redes sociais; filho biológico do casal também posa na mesma foto

O ator Igor Rickli publicou neste domingo, 31, a primeira foto ao lado dos filhos que acabam de ser adotados por ele e sua esposa, a ex-BBB Aline Wirley. No clique, os dois pequenos aparecem ao lado de Antonio, filho biológico do casal.

"Quanto amor cabe numa foto… 2023 foi um ano de grandes desafios, mas também de grandes alegrias! Um lindo ano novo pra todos vocês, amigos queridos!", escreveu o ator comovendo os fãs com o clique.

O casal recebeu as crianças após uma audiência judicial no início do mês. Na época, Rickli se pronunciou em um desabafo nas redes sociais. Ele exaltou a chance que os dois receberam e se mostrou feliz.

“Adoção é comprometimento, responsabilidade, compromisso. Estar disposto a enfrentar todos os desafios, sejam quais forem. Nada é previsível. Estamos lidando com vidas que já tem suas próprias histórias. Histórias essas cheias de dores e traumas. E preciso paciência, resiliência e entrega. Estamos radiantes, em voltar para casa com os nossos filhos!”, disparou.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Igor Rickli (@igorrickli)

Aline Wirley falou sobre o processo de adoção no Big Brother Brasil

Durante sua participação na 23ª edição do Big Brother Brasil, Aline Wirley falou um pouco sobre o processo de adotar uma criança com seu marido, Igor Rickli. No reality show, a cantora falou pela primeira vez que estava na fila da adoção, a fim de aumentar sua família.

A conversa surgiu com outros brothers na área externa do BBB 23, quando a ex-Rouge se interessou pela vontade de ter filhos de seus colegas. Em seguida, ela contou o processo de adotar uma criança: "Hoje a gente está adotando, a gente está na fila de adoção. Mas demorou pra eu entender de onde vinha esse desejo e que era um desejo muito grande mesmo, porque é um processo intenso, um processo difícil, um processo muito menos romântico do que a gente imagina".