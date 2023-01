Filho de Maria Ribeiro e Caio Blat faz aniversário e surge grandão em foto com a mãe

Maria Ribeiro mostra foto inédita com o filho caçula, Bento, fruto do relacionamento com Caio Blat: 'Eu te amo e te admiro'

A atriz Maria Ribeiro surpreendeu os fãs ao mostrar uma nova foto com o filho caçula, Bento, fruto do relacionamento com o ator Caio Blat. O jovem completou 13 anos de vida e ganhou uma homenagem especial da mamãe.

No Instagram, Maria compartilhou uma imagem inédita ao lado do filho e mostrou o quanto o herdeiro já cresceu. Na legenda, ela falou sobre a admiração e o amor que sente pelo filho.

"Bento, 13 anos hoje. Eu olho pra voce como nessa foto. Isso, desde a madrugada de 15 de janeiro de 2010. O seu caráter, o seu humor, a sua coragem, a sua unicidade, tudo isso me dá sorte e vontade de te acompanhar. Vai me mostrando as séries? As músicas? As coisas que você gosta?", disse ela.

E completou: "Eu te amo e te admiro. Eu aprendo - e nunca vou sair daqui. Treze foi uma das idades mais emocionantes que eu tive. E que voce vai ter, ja tá tendo, olha aí que número bonito pra esse Brasil que recomeça… Obrigada por ser como voce é, filho. Voce e seu irmão são minha loteria diária. Aproveita tudo, o futebol e a matemática, os gatos e a independência, o quarto e o mundo. Aproveita que voce me passou…(da próxima vez, vou estar de salto…kkkk)".

Vale lembrar que Maria Ribeiro também é mãe de João, fruto do relacionamento com o ator Paulo Betti. Enquanto isso, Caio Blat tem um filho mais velho, Antônio.