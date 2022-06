Filho de Gloria Pires faz rara aparição em família e o tamanho dele rouba a cena

Filho de Gloria Pires, Bento surge com os pais em evento e mostra que está mais alto do que todos da família

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 09h43

A atriz Gloria Pires (58) contou com o carinho da família no evento de pré-estreia do filme A Suspeita na noite de terça-feira, 7, em um cinema no Rio de Janeiro. Ela posou ao lado do marido, Orlando Morais (60), e também dos filhos mais novos, Ana Morais (21) e Bento Morais (17).

Inclusive, esta foi uma rara aparição de Bento em público. O rapaz é discreto e quase não aparece com a família nas redes sociais. Tanto que ele surpreendeu ao mostrar que cresceu bastante e é o mais alto da família. No evento, ele posou ao lado dos pais e da irmã para as fotos.

Vale lembrar que Gloria Pires também é mãe de Cleo (39) e Antonia Morais (29).

Confira as fotos de Gloria Pires com a família:

Bento, Gloria Pires, Ana e Orlando Morais

Bento, Gloria Pires, Ana e Orlando Morais

Gloria Pires e Orlando Morais