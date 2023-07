Filho de Andressa Urach reage à previsão de sensitiva: ''Morder a própria língua''

Ex-mulher de Luciano Camargo afirma que Andressa Urach vai engravidar do próprio filho, que comenta a previsão da sensitiva

Nas redes sociais, Arthur Urach, filho de Andressa Urach, comentou sobre a polêmica previsão feita por Cleo Loyola a respeito de seu relacionamento com a própria mãe.

A ex-mulher de Luciano Camargo disse que a modelo engravidaria do próprio herdeiro de 18 anos. "Me pediram aí para fazer uma tirada de cartas, eu fiz, deu aí a roda da fortuna, ela ganhando muito dinheiro. Mas, realmente o filho se apaixonando pela mãe, por ver ela naquela nudez, né? Ali, os dois realmente tendo um caso e Andressa Urach ficando grávida do seu filho Arthur", afirmou a sensitiva em seu canal do YouTube.

Nos stories de seu Instagram, ao abrir caixinha de perguntas, o DJ foi perguntado sobre o assunto. "Você vai processar a vidente Cleo que falou que sua mãe vai ficar grávida de você ou não?", questionaram. Direto, Arthur respondeu: "Para que processar gente? Deixa ela morder a própria língua, daqui a pouco vocês vão ver. Mulher chata, meu Deus".

Arthur também revelou que ajuda a mãe a gravar os conteúdos dela publicados em sites adultos. Ao ser indagado por um seguidor, ele saiu em defesa da ex-Vice Miss Bumbum. "Você acha normal o tipo de trabalho da sua mãe?", perguntou. Arthur respondeu: "Esse é um trabalho como qualquer outro. É a mesma coisa que um atendente de loja, que uma pessoa que está vendendo hambúrguer... literalmente a mesma coisa".

Confira:

Andressa Urach revela por que perdeu a guarda do filho caçula

A modelo e influenciadora digital Andressa Urach surpreendeu ao falar sobre a notícia de que perdeu a guarda do filho caçula, Leon, para o pai do menino, Thiago. De acordo com o colunista Leo Dias, ela falou sobre o assunto nas redes sociais e contou como lida com a decisão do juiz.

"Eu não estou com ele porque eu não quero, até porque eu criei o Arthur junto comigo a vida inteira, carregando minha mãe para cima e para baixo, para minha mãe me ajudar a cuidar dele enquanto eu trabalhava. E assim seria com o Leon também, mas infelizmente eu perdi a guarda para o Tiago por causa do meu problema psiquiátrico, por causa da bipolaridade", disse ela.