Filha de Xanddy e Carla Perez já viveu romance com rapper; relembre

Filha de Xanddy e Carla Perez namorou o rapper Red Rum por mais de dois anos

Cammily Victoria (21), filha de Xanddy (44) e Carla Perez (45), deu o que falar na web após os rumores de que estaria com uma namorada. O possível relacionamento, porém, não seria o primeiro da cantora. Em 2020, ela engatou um romance com o rapper Red Rum, com quem namorou por pouco mais de dois anos.

"Feliz aniversário, meu amor! Você está ficando velho. Eu te amo tanto, é uma bênção ter você na minha vida! Deus te abençoe. Vamos curtir muito hoje", declarou a filha de Xanddy no aniversário do então namorado pelas redes sociais. Em outra publicação, Cammily Victoria ainda fez uma homenagem para o rapper com uma foto dos dois e a legenda: "Meu coração em forma humana". Red Rum também comentou a postagem e respondeu: "Você é a melhor, eu te amo muito, minha rainha".

Cammily Victoria, que construiu carreira na música, lançou seu primeiro single e videoclipe ao lado do rapper, em 2020. On The Low, canção de estreia da cantora, fala sobre um relacionamento amoroso e foi um feat com o então namorado da filha de Carla Perez.

