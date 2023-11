Filha de Ticiane Pinheiro impressiona em apresentação musical: "Que talento"

A apresentadora Ticiane Pinheiro postou um vídeo da filha mais velha, Rafaella Justus, cantando e tocando em uma apresentação musical

Mamãe coruja, Ticiane Pinheiro prestigiou uma apresentação musical da filha mais velha, Rafaella Justus, de 14 anos, fruto de seu relacionamento com o empresário Roberto Justus, e fez questão de dividir o momento com os seguidores.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora do programa Hoje Em Dia, da Record TV, postou um vídeo do momento em que a herdeira canta e toca ao lado dos colegas a música 'All of Me', de John Legend. "Mais uma apresentação de música da minha Rafa que me enche me orgulho", se derreteu a artista.

Os internautas elogiaram a performance nos comentários. "Parabéns, muito fofa", disse uma seguidora. "Maravilhosa, parabéns", escreveu outra. "Que talento. Parabéns, Rafa", falou uma fã. "Arrasou, Rafa", comentou mais uma.

Além de Rafaella, Ticiane também é mãe de Manuella, de quatro anos, fruto de seu casamento com o jornalista da TV Globo Cesar Tralli. Recentemente, a apresentadora abriu uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram, e foi questionada sobre a possibilidade de ter mais filhos. Bem humorada, a famosa, de 47 anos, revelou que pensa e até tenta aumentar a família com o amado. "Pensar a gente pensar, tentar a gente tenta, conseguir é uma outra história", brincou ela sobre a situação.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Rafaella Justus curte show com Ticiane Pinheiro

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, de 14 anos, curtiu o show da Taylor Swift no último final de semana. Em sua rede social, a adolescente mostrou os registros do momento especial e encantou ao surgir toda estilosa.

Na companhia da mãe, a menina apareceu usando um vestido roxo de modelo sem alça e várias pulseiras nos braços, combinando com suas amigas, que também a acompanharam na saída inesquecível. "De Sábado: THE ERAS TOUR", escreveu Rafaella Justus na legenda da publicação. Confira a publicação!