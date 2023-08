Filha de Paulo Betti e Eliane Giardini abre o coração e pede ajuda: "Tinha vergonha de falar"

Filha de Paulo Betti e Eliane Giardini aparece nas redes sociais para pedir a ajuda dos fãs; veja

Em um momento raro, a atriz Juliana Betti, filha do ator Paulo Betti e Eliane Giardini, ganhou coragem e pediu a ajuda dos fãs e seguidores nas redes sociais. Ela abriu o coração e mostrou coragem.

Nesta sexta-feira, ela revelou que luta há mais de duas décadas contra as crises de pânico e ansiedade. "Tem mais ou menos 20 anos que tenho isso. Não só de ansiedade, de pânico mesmo. Tinha vergonha de falar sobre isso, mas acho necessário. O mundo está em chamas", declarou ela ao fazer um relato.

A artista então lembrou que tudo é motivo para tirá-la dos eixos. "Hoje no Rio, em pleno inverno, estamos ardendo de calor. Negar as mudanças climáticas é burrice. Aqui onde estou o barulho de obra não acaba nunca. O concreto já está pesando tanto na ilha de NY que ouvi dizer que ela está afundando. Alguém aqui já teve uma crise de ansiedade? Como vocês fazem?" , escreveu ela pedindo a ajuda dos seguidores.

Juliana Betti tem 46 anos. Ela é fruto do relacionamento do ex-casal que ficou junto por vários anos - eles foram casados entre 1973 a 1997. Ela também seguiu a carreira de artista e fez vários trabalhos como atriz.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Giardini Betti (@julianabetti)

Rara aparição em evento

A atriz Maria Ribeiro contou com uma companhia especial na noite para ir ao teatro. A estrela foi flagrada na companhia do seu filho mais velho, João Betti, de 20 anos, que é fruto do antigo relacionamento com o ator Paulo Betti. Este foi um momento de rara aparição do rapaz em um evento público, já que ele é discreto e prefere levar a sua vida longe dos holofotes.