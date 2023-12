Filha de Leandro se declara para família de Luciano Camargo: “Tanto amor”

Filha do sertanejo Leandro, Lyandra Costa ganha surpresa e se emociona ao reencontrar família do tio, Luciano Camargo; entenda a relação entre eles

No último domingo, 17, Lyandra Costa, filha do saudoso sertanejo Leandro, (1961-1998), que fez parte da dupla com o irmão Leonardo, usou as redes sociais para se declarar a outro familiar, seu tio de consideração Luciano Camargo. A médica dermatologista ganhou uma surpresa do marido e se emocionou ao reencontrar o cantor e seus filhos.

Através do stories do Instagram, Lyandra contou que não tinha certeza se poderia estar presente no último encontro de alguns amigos de seu pai nos palcos. No entanto, uma surpresa organizada pelo marido a levou ao show que reuniu grandes nomes do sertanejo como Leonardo, Zezé di Camargo & Luciano e Chitãozinho & Xororó.

“Gente, essa pessoa fez uma surpresa para mim. Estamos indo para o último show dos amigos que vai ter na história. Eu queria ir e tudo mais, mas estava desanimada porque as passagens estavam caras. Aí eu desencanei, mas ele fez uma surpresa. Fiquei muito feliz”, Lyandra celebrou o reencontro a caminho do espetáculo.

Na sequência, Lyandra posou ao lado de alguns de seus primos, filhos de Luciano Camargo. Para quem não está por dentro, o sertanejo teve um breve relacionamento com a irmã de Leandro e Leonardo, Mariana Costa, e dessa união nasceu Nathan Camargo Costa, que hoje une ainda mais as duas famílias e faz com que todos se considerem parentes.

“Primos mais que amados”, Lyandra celebrou o reencontro e por fim, posou ao lado do tio de consideração nos bastidores do show, Luciano: “Com meu tio, faltando a Flávia Camargo que eu amo tanto. Obrigada por me receberem com tanto amor e carinho. Amo muito vocês”, a médica se declarou para a família do sertanejo.

É importante destacar que seu tio, Leonardo, marcou presença no espetáculo, acompanhado por Poliana Rocha. No entanto, a filha de Leandro não divulgou cliques com o tio e sua esposa. Inclusive, essa não é a primeira vez que eles protagonizam um desencontro, mas a dermatologista já afirmou que eles mantêm uma ótima relação.

Filha de Leandro abriu o coração sobre a família de Leonardo:

Em suas redes sociais, Lyandra Costa já foi questionado sobre sua ausência nos eventos familiares de Leonardo. A médica assumiu que se afastou durante seus anos de estudo da faculdade de medicina, mas fez questão de evidenciar que mantém um bom relacionamento com todos os seus familiares paternos.

“Então, realmente eu estive mais ausente nos últimos anos, mas não por opção de estar ausente sempre da minha família”, Lyandra rebateu as especulações sobre uma suposta confusão na relação com a família do pai: “Eu 'misturo' sim com meu tio e com a toda a minha família paterna. Afinal, somos família e sempre seremos”, disse a médica.