Filha de João Carreiro se despede do pai: "Nunca fui de demonstrar"

Filha de João Carreiro se despede do pai e escreve texto comovente; cantor sertanejo morreu aos 41 anos nesta quarta-feira, 3

Caru Comparin Corrêa, filha do sertanejo João Carreiro, emocionou os fãs ao publicar uma homenagem ao cantor em seu perfil nas redes sociais nesta quinta-feira, 4. Ela se declarou ao artista que formou uma dupla de sucesso com Capataz.

Na declaração, ela exalta a relação que construiu ao longo da trajetória de pai e filha. O cantor faleceu aos 41 anos nesta quarta-feira após passar por uma cirurgia para corrigir um problema cardíaco.

"Você sempre foi o melhor pai que eu poderia ter. Todos os nossos momentos ficarão eternizados no meu coração. Espero que aí no céu toque muito Tião Carreiro. Saiba a gente viveu nossa música favorita (Till Forever Falls Apart) e isso me traz um alívio absurdo" , disse ela.

Caru Corrêa seguiu se declarando. "Você sempre foi minha pessoa favorita e eu espero que, mesmo sendo tarde, você descubra isso. Sei que eu nunca fui muito de demonstrar, mas todos os passeios de carro em que você viu se eu tinha acertado as notas e me deu bronca por fazer a oitava são especiais para mim”, detalhou.