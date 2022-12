Filha de Gretchen escreve carta aberta para a cantora: ''Não sou muito de falar''

Na rede social, filha de Gretchen, Giullia Miranda, compartilhou fotos com a cantora e fez declaração

A cantora Gretchen (63) recebeu uma homenagem da filha, Giullia Miranda, antes do ano terminar. Nesta sexta-feira, 30, a herdeira da famosa compartilhou fotos curtindo uma viagem com a mãe e aproveitou para escrever uma carta aberta a ela.

Mostrando todo seu carinho e admiração, a jovem falou que a Rainha do Rebolado é a pessoa que ela mais ama na terra e que é grata por tudo o que ela faz por ela.

"Carta aberta para a pessoa que eu mais amo nesse mundo O ano está acabando e eu não poderia deixar de te agradecer. Quero agradecer por ter deixado o meu ano mais leve, ter me ajudado em tantos momentos que sem a senhora teria sido 100 vezes mais difícil…", começou dizendo.

"A senhora é uma mulher tão forte e corajosa, quando olho pra senhora só sinto orgulho. Cada vez que nós nos separamos o meu coração aperta, me pergunto se vou conseguir mas a senhora me dá forças para continuar… Esse fim de ano foi muito importante para mim, fiquei tão feliz de estar com a senhora, nos divertimos tanto, rimos, brincamos, foi maravilhoso e sem a senhora isso não teria acontecido. Muito obrigada mãe por tudo. Não sou muito de falar kkkkk mas queria postar essa foto com uma mensagem que é importante para mim. Te amo muito", disse Giullia.

Nos comentários da publicação, Gretchen também aproveitou para se declarar para a filha. "Oww meu amor. Minha vida é fazer a felicidade de vocês. Fazer o melhor por vocês. Ajudar todos vocês a crescer e poderem voar com as suas asas. É isso que me realiza. Que me faz sentir completa como mãe. Te amoooooo e sempre serei o Porto Seguro de vocês", falou a famosa.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a beleza da dupla. "Lindas", elogiaram os fãs. "Duas gatas", notaram outros.

