Indignada, Gretchen faz vídeo rebatendo críticas sobre o cabelo do marido: ''Monte de palhaçada''

Cantora Gretchen não ficou quieta e respondeu "fofoqueiros de plantão" que falaram sobre o cabelo de seu esposo

A cantora Gretchen (63) deu uma pausa em sua curtição na Farofa da Gkay nesta terça-feira, 06, para rebater algumas críticas sobre a aparência de seu marido, o saxofonista Esdras de Souza.

Em sua rede social, a Rainha do Rebolado publicou um vídeo de 10 minutos falando sobre o cabelo do esposo que virou assunto na rede social. Segundo a famosa, os "fofoqueiros de plantão" estavam falando que ele cortou o cabelo e ela esclareceu que não.

"E de novo tendo que ficar esclarecendo um monte de palhaçada, meu deus do céu, quando que esse povo vai parar de encher o meu saco e do meu marido?", disparou a artista.

"Hoje eu venho falar, porque eu tenho que dar explicação da cor da minha calcinha, se uso sutiã ou não e agora tenho que dar explicação se ele cortou o cabelo", comentou que as pessoas questionam tudo sobre o que ela fez e agora também de seu marido.

Gretchen então esclareceu: "Ele não cortou o cabelo coisa nenhuma, desinformada, ele não usa mais prótese há mais de dois anos, ele fez um transplante capilar e quando ele fez, o médico disse que não ia fazer tudo de uma vez, depois ele faria o retoque, como agora, tem um ano e meio fez um novo transplante capilar, ele raspou a cabeça".

Em seguida, a cantora explicou com detalhes o transplante capilar exibindo os folículos da cabeça de Esdras. "Vou mostrar bem de pertinho pras fofoqueiras de plantão, vamos agora pra aula de transplante capilar", disse.

Após a explicação, Esdras de Souza se pronunciou e falou que está muito feliz casado com a Rainha do Rebolado e que mudará a aparência quantas vezes desejar. "Eu lamento muito por você querer estar no meu lugar ou querer estar no lugar da Maria Odete, to falando isso com a maior sinceridade do meu coração. Se importe com a sua, cuide de sua vida", falou o saxofonista radiante ao lado da amada.

Em agosto deste ano, Gretchen e o marido fizeram plásticas para retocar o corpo. Após a cirurgia, o casal surgiu dançando de cinta e recebeu críticas pelo vídeo. Sem ficar quieta, a cantora rebateu os comentários negativos sobre a atitude deles.

Veja o vídeo de Gretchen e o marido explicando o transplante capilar:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

No Catar, Gretchen ostenta corpaço em biquíni e rebate críticas: ''Jamais desrespeitaria''

A cantora Gretchen estava no Catar para acompanhar a Copa do Mundo e resolveu aproveitar o clima quente do local para vestir um de seus biquínis. Na quarta-feira, 23, ela compartilhou fotos com o look de praia arrasador e deu o que falar.

Nos registros, a Rainha do Rebolado apareceu usando um modelo preto sem alça e uma saída de praia branca deslumbrante. Na legenda da publicação, ela avisou que estava renovando o bronzeado escondido, já que no país não pode ficar com pouca roupa.

Os internautas que não leram a legenda acabaram criticando a famosa e ela logo rebateu os haters em outro post com uma foto ao lado do marido, o saxofonista Esdras de Souza, que está com ela na viagem. "Para os faladores de plantão sobre meu guarda roupa, conheço a cultura do país há muito tempo. E jamais desrespeitaria as leis e cultura de um país. Sendo assim, continuem acompanhando cada post LENDO A LEGENDA COM DETALHES. OK?", pediu ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!