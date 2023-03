Filha de Gloria Maria homenageia mãe e avó no Dia Internacional da Mulher: "Me inspiram demais"

Maria Matta prestou uma comovente homenagem para a mãe, Gloria Maria, e sua avó Edna, ao celebrar o Dia Internacional da Mulher

Maria Matta (15), filha da jornalista Gloria Maria, que faleceu em fevereiro deste ano, usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para duas mulheres importantes na sua vida.

Nesta quarta-feira, 8, é celebrado o Dia Internacional da Mulher, e a jovem fez questão de comemorar a data agradecendo os ensinamentos de sua mãe e da sua avó, dona Edna, que faleceu em 2020.

Em seu perfil no Instagram, Maria recordou uma foto em que aparece ainda criança ao lado de Gloria, de sua avó, e da irmã caçula, Laura (14), e comoveu com a linda mensagem. "Mamãe, vovó, e Lala me ensinaram a viver e a enxergar a vida e o mundo de outra forma, da forma realista. Mamãe e vovó me ensinaram muito sobre a desigualdade social, racismo, homofobia, e sobre os Direitos Humanos. Elas me motivaram muito para o melhor caminho e me inspiram demais. Vocês três são muito guerreiras e fortes", começou ela.

+ Filha de Gloria Maria fala sobre o primeiro mês da morte da mãe: 'Nunca irei esquecer'

"Queria dizer que nós, mulheres, somos fortes, capazes, inteligentes e definitivamente INCRÍVEIS!! Hoje é o dia de lembrarmos quantas mulheres ajudaram o mundo a melhorar com a sua vontade, esforço, coragem e inteligência. E queria deixar bem claro que nós conseguimos, sim, alcançar tudo que queremos. Tenha fé, lute e não acredite em ninguém que diga que você não é capaz", acrescentou.

Por fim, Maria ressaltou que o Dia Internacional da Mulher é uma data importante para homenagear as mulheres que abriram caminhos para as novas gerações, assim como sua mãe. "Hoje não é um dia de festa, mas de homenagear aquelas que vieram antes de nós, abrindo caminhos e portas pelos nossos direitos. Como mamãe. Obrigada, mulheres, nós somos demais!", finalizou.

Confira a homenagem de Maria Matta:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Matta (@mariamattadasilva)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!