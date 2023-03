Filha de Deborah Secco passa por transformação radical no visual: "Ficou maravilhosa"

Nas redes sociais, a atriz Deborah Secco mostrou a transformação no visual da filha, Maria Flor

Maria Flor (7), filha de Deborah Secco (43) e Hugo Moura (33), passou por uma mudança radical em seu visual nesta quinta-feira, 23.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhar um vídeo mostrando a transformação que a menina passou e encantou os seguidores.

No começo do vídeo, Maria Flor surge exibindo os fios longos. Em seguida, ela mostra o cabelo curto e com algumas mechas na frente. "Mudando de visual. Que horas ela cresceu que eu não vi...", se derreteu a mamãe coruja.

Os fãs de Deborah amaram o visual da menina e encheram a publicação de elogios. "Que princesa mais linda", disse a cantora Ivete Sangalo. "Que linda", escreveu Dani Calabresa. "Ficou maravilhosa", comentou uma seguidora. "Linda de qualquer jeito", falou mais uma.

Confira a transformação no visual de Maria Flor:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Aniversário do marido

A atriz Deborah Secco usou as redes sociais para prestar uma linda homenagem para seu marido, Hugo Moura, que completou 33 anos de vida no último sábado, 18.

No Instagram, a artista publicou um vídeo com vários momentos especiais ao lado do amado, incluindo uma troca de beijos apaixonados, e o parabenizou por seu aniversário. "Hoje é dia dele, o grande amor da minha vida!!! Depois que você chegou tudo fez sentido!! Obrigada Xexeco, te sou... @hugomourag", declarou a famosa na legenda da publicação.

