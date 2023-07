Filha de Carla Perez e Xanddy manda indireta após assumir namoro

Filha de Carla Perez e Xanddy, Camilly Victória compartilha post com suposta indireta após confirmar seu namoro com uma mulher

A cantora Camilly Victória, que é filha de Carla Perez e Xanddy, agitou as redes sociais nesta semana ao assumir sua namorada, Daze. Pouco depois de exibir a foto das duas, ela compartilhou um post com uma suposta indireta nas redes sociais.

O post trazia uma frase em inglês, que, traduzida livremente, significa: “Enquanto as garotas autênticas/descoladas me amarem, eu não ligo se você ama”.

Mais cedo, a mãe dela, Carla Perez, também compartilhou uma indireta que foi relacionada com os comentários sobre o namoro da filha. “Status do dia: sem paciência para pessoas hipócritas”, afirmou nos stories.

É bom lembrar que surgiram especulações em junho de que a filha de Carla Perez e Xanddy estaria namorando Daze. Na época, apareceram boatos de que o relacionamento teria causado um desentendimento familiar. Nas últimas semanas, Camilly Victória se pronunciou após boatos de que ela estaria brigada com a família. "Fico triste em ter que vir aqui para desmentir e explicar qualquer coisa sobre minha vida pessoal e de minha família, mas como essa situação está tomando uma proporção enorme, quero ser 100% honesta. Primeiro, que eu não entendo o pq pessoas ainda acreditam em posts de página de fofoca. Segundo, que entendo menos ainda o pq pessoas tão infelizes mentem sobre a vida dos outros, só para ter engajamento nas redes sociais e afetar o trabalho deles. Como já disse antes, sempre fui muito reservada sobre minha vida pessoal", disse ela.

Filho de Carla Perez exibe boa forma na academia

O jovem Victor Alexandre, que é o filho caçula de Carla Perez e Xanddy e tem 19 anos, ostentou o seu corpo musculoso nas redes sociais no último final de semana. O rapaz mostrou que está com o físico esculpido ao caprichar nas poses em um vestiário para exibir seus braços musculosos, as costas definidas e o abdômen com gominhos.

“Sem dias de folga”, disse ele na legenda. O pai dele elogiou o herdeiro. “Te amo, filhão. Quebra tudo”, comentou Xanddy. E a mãe brincou: “Eu que pari sozinha, viu, Xanddy? Filho, você está brocando, assim não dá para te acompanhar”. A irmã dele, Camilly Victoria, elogiou o rapaz. “Nem posso mais te chamar de irmãozinho. Que orgulho de você”, escreveu.