Filha de Antônio Pedro se despede com homenagem: “Amor incondicional”

Após anúncio da morte de Antônio Pedro, Ana Baird fez homenagem para se despedir do pai

Ana Baird (52), filha do ator Antônio Pedro (1940-2023), usou as redes sociais para se despedir do pai, que faleceu no Rio de Janeiro neste domingo, 12, em decorrência de insuficiências renais e cardíacas. A atriz abriu o álbum de fotos ao lado do patriarca e com um texto profundo, declarou seu amor em uma homenagem singela.

"Referência. Amor incondicional. Honra e orgulho. Obrigada por tudo. Obrigada por tanto. Vai na luz, Pai. Tem um elenco maravilhoso te esperando do outro lado pra festa. O Teatro te agradece. Eu te agradeço imensamente. Te amo", Ana legendou a publicação que conta com fotos de sua infância até os dias atuais ao lado do pai e da mãe, a também atriz Margot Baird.

Nos comentários, celebridades prestaram condolências: “Amada um beijo enorme no coração de vocês!!! Obrigada por tudo que seu pai foi pra nossa cultura!!! E por ter deixado duas filhas tão talentosas! Te amo”, escreveu Heloísa Périssé. “Querida meus sentimentos. Um beijo muito grande.Seu pai foi uma referência para esse país.”, lamentou Mônica Martelli. “Ana, meus sentimentos”, escreveu Alexandre Nero.

Ator Antônio Pedro morre aos 82 anos no Rio de Janeiro

Neste domingo, 12, o ator Antônio Pedro, da Escolinha do Professor Raimundo, saiu de cena no Rio de Janeiro, aos 82 anos. Além de Ana, o artista deixa dois outros filhos, Alice Borges e Fábio Borges. Segundo o G1, o velório acontecerá a partir das 10h30 da segunda-feira, 13, na capela 2 do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Portuária. O corpo será levado para cremação às 15h30.

Além de ator, o artista foi diretor, roteirista e produtor, conhecido por seus papéis em da 'Escolinha do Professor Raimundo' e 'Sassaricando'. Relembre aqui outros trabalhos.