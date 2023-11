Ludmilla: De celulares confiscados a famosos de roupa na piscina, confira o que rolou na festa

Ludmilla deu o que falar na web com festa em sua mansão na madrugada da última quarta-feira, 8

Ludmilla (28) deu o que falar na web após compartilhar registros de festa em sua mansão, que aconteceu após o Prêmio Multishow 2023, na madrugada da última quarta-feira, 8. Com a presença de diversas celebridades, o evento contou com celulares confiscados até famosos de roupa na piscina. Confira o que aconteceu durante a festa de Ludmilla.

Após Ludmilla se apresentar no Prêmio Multishow 2023, na noite da última terça-feira, 7, a cantora reuniu um time de famosos na sua mansão no Rio de Janeiro para o Fervo da Lud. O evento, que seguiu até a manhã do dia seguinte, teve a presença de celebridades como Ana Carolina, Luísa Sonza e Vitor Kley, além da esposa da artista, Brunna Gonçalves.

Todos os registros da festa foram feitos pela anfitriã, uma vez que os celulares dos convidados foram confiscados para o evento, como explicou Karol Conká em entrevista ao Saia Justa, do GNT. “Não pode entrar com o celular. O único celular era o da Ludmilla. Esses registros eram do celular dela".

Para agitar a festa , o evento ainda contou com música ao vivo nas vozes de BK, Vitor Kley, Karol Conká e Pabllo Vittar, que surgiram soltando a voz em vídeos compartilhados por Ludmilla. As celebridades também chamaram a atenção da web com as danças animadas nos registros, com Pabllo Vittar no chão durante uma performance.

Karol Conká foi outra famosa que também gastou as energias no Fervo da Lud e chegou a precisar trocar o salto que estava usando por um chinelo durante a festa."Quando estava amanhecendo, ainda estava todo mundo animado. Vocês viram a Pabllo? Entregando muito também, entregando tudo. Eu já estava sem salto. Coloquei um chinelão no pé, maior do que o meu número”, completou durante a entrevista ao Saia Justa.

