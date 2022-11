Fernando Moraes lança livro em noite de autógrafo com celebridades

Luciano Szafir e Gustavo Scarpa prestigiaram evento, na livraria Leitura, no Galleria Shopping, em Campinas, São Paulo

Uma noite de autógrafos cheia de descontração marcou o lançamento do livro Sociedade do Vazio e o Poder Transformador dos Bons Afetos, do filósofo e escritor Fernando Moraes. O evento, realizado na Livraria Leitura, no Galleria Shopping, em Campinas, interior de São Paulo, contou com a presença de celebridades, como o ator Luciano Szafir e o jogador de futebol Gustavo Scarpa.