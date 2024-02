Fernando Fernandes passa por cirurgia e está em recuperação, diz equipe

Procurada pela CARAS Brasil, equipe de Fernando Fernandes atualizou quadro do atleta e apresentador, que foi internado para procedimento cirúrgico

Atleta, Fernando Fernandes (42) obteve sucesso na cirurgia e agora segue em recuperação, de acordo com a sua equipe. O também apresentador surpreendeu os fãs e seguidores nesta segunda, 5, ao anunciar em seu Instagram que estava internado para realizar um procedimento cirúrgico.

"O procedimento ocorreu conforme o esperado pela equipe médica, Fernando [Fernades] passa bem e encontra-se em processo de recuperação ", diz o comunicado, compartilhado pela equipe do atleta com a CARAS Brasil.

De acordo com a equipe, o processo de recuperação deve ser longo e o atleta será acompanhado pelo médico Ewerton Lima, especialista em lesões, e toda sua equipe. O atleta rompeu o tendão do tríceps e passou por um procedimento delicado para a reconstrução.

Leia também: Fernando Fernandes conta que precisou usar caiaque durante gravações de No Limite

Fernando Fernandes sofreu o acidente ao fazer uma manobra enquanto praticava kitesurf em sua casa de Taíba, no Ceará. Em seu perfil oficial do Instagram, o apresentador compartilhou uma reflexão sobre o momento e explicou o ocorrido.

"Uns dias atrás tive uma lesão velejando de kite, num salto que ja estou acostumado a fazer e que normalmente da certo, enfim, dessa vez não, e no impacto da queda não me dei conta da gravidade da lesão, então segui a vida 'normalmente'", começou.

"Ou melhor, segui a vida suportando essa dor, como de costume fui levando, ja que tinha consulta marcada no Sarah pra fazer meu 'check up' anual, deixei pra ver tudo junto, inclusive o braço lesionado", completou o atleta.

"Aqui estou eu, no quarto do Hospital esperando o doutor Ewerton chegar pra fazer uma cirurgia no braço direito e reconectar esse tendão do tríceps!", finalizou ele, após o texto. Nos comentários, fãs e internautas deixaram mensagens de carinho e apoio.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE FERNANDO FERNANDES EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: