Fernando Fernandes conta que precisou usar caiaque durante gravações de No Limite

Um dos realities mais aguardados da televisão brasileira, No Limite está de volta para mais uma temporada e promete entregar desafios intensos em meio à Floresta Amazônica. Prova disso foram os perrengues enfrentados pelo apresentador Fernando Fernandes (42), que precisou se locomover de caiaque durante as gravações.

Em entrevista à CARAS Brasil, o Fernando contou como a produção da TV Globo se organizou para adaptar a região às suas condições físicas. Cadeirante, ele usou estruturas diversas para conseguir comandar a atração.

"Encontramos dificuldades, todas, mas quando você tem gente que quer fazer, que está a fim, a gente cria caminhos. Estamos falando de gravar um programa na Floresta Amazônica, onde realmente não tem acessibilidade naturalmente, e tivemos que criar caminhos. E dentro desses caminhos, eu também resgatei algo que amo, que é a canoagem, o meu caiaque", revelou.

"A gente está num momento em que a floresta está inundada no seu auge, com 10 a 15 metros de água acima do solo. Então, ali o meu caiaque virou uma forma de transporte, uma forma de conduzir os desafios. E claro, quando a gente vai para a terra, criamos uma acessibilidade para que eu pudesse apresentar levando o espectador comigo, sob a minha ótica, o meu olhar ", disse.

Apesar da sétima temporada do No Limite contar com quatro participantes famosos no elenco, Fernando garante que o reality não tem nada a ver com o formato do BBB e reforça que está surpreso com a seleção feita pela produção.

"Acho que temos uma seleção muito completa. Participantes bem diferentes uns dos outros, com características diferentes, com jogos e estratégias diferentes, uns optando pela parte física, outros vendo que estratégia é fundamental. Não só eu, mas toda a produção, fomos muito surpreendidos pelos participantes", declarou.

Já com alguns episódios gravados, Fernando conta que o programa tem tudo para se tornar uma das temporadas mais aclamadas pelo público, visto as reviravoltas e história que os participantes estão contando ao longo do confinamento extremo.

"Pode esperar uma temporada com uma montanha-russa de emoções e sentimentos. Quando a gente fala do ‘No Limite’, a gente está falando não só de uma disputa física, mas de um jogo de estratégia, onde as pessoas têm que ser inteligentes para conseguirem ir adiante. E a gente tem participantes muito diversos, alguns mais fortes no lado físico, outros são mais estrategistas", finalizou.