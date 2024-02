Fernando Fernandes faz primeira aparição na web após cirurgia e agradece apoio

O apresentador Fernando Fernandes surgiu nas redes sociais nesta terça-feira (6) após passar por uma cirurgia para reconectar o tendão do tríceps

Na tarde desta terça-feira, 6, Fernando Fernandes reapareceu nas redes sociais após precisar passar por uma cirurgia. Ele sofreu um acidente enquanto velejava, e rompeu o tendão do tríceps.

Após ser operado, o apresentador e atleta postou um vídeo nos Stories do Instagram para mostrar o braço imobilizado após o procedimento cirúrgico. Além disso, Fernando também agradeceu as mensagens de carinho e apoio que recebeu após revelar o ocorrido.

"Acabei de voltar da sala de cirurgia, eu ainda estou groguinho, groguinho. E agora que eu me dei conta, as duas pernas não funcionam e agora um braço momentaneamente parado", falou o apresentador. "Braço esquerdo, você vai ter que trabalhar dobrado, triplicado, quadruplicado", brincou.

Em seguida, Fernando agradeceu os seguidores. "Obrigado, galera, por todas as mensagens, realmente isso faz a diferença para gente chegar lá, fazer uma cirurgia, com o coração cheio. Depois eu explico como foi essa lesão", completou.

Fernando Fernandes após a cirurgia - Reprodução/Instagram

Fernando Fernandes fala sobre lesão

Nesta última segunda-feira, 5, Fernando Fernandes surpreendeu ao contar que vai passar por uma cirurgia. Ele mostrou uma foto no leito do hospital antes de realizar o procedimento cirúrgico e contou o que aconteceu.

"Quando as coisas não saem como a gente imagina… É preciso Serenidade e Fé! Uns dias atrás tive uma lesão velejando de kite, num salto que ja estou acostumado a fazer e que normalmente da certo, enfim, dessa vez não, e no impacto da queda não me dei conta da gravidade da lesão, então segui a vida “normalmente”, ou melhor, segui a vida suportando essa dor, como de costume fui levando, já que tinha consulta marcada no Sarah pra fazer meu “check up” anual, deixei pra ver tudo junto, inclusive o braço lesionado."

"Chegando lá passei por todos exames, coração, rins, bexiga, coluna, exames de sangue tudo em perfeito estado mas, ainda faltava um ultimo exame, o do braço direito lesionado. E depois de uma longa e chata ressonância, recebi o laudo; “ruptura do tendão do tríceps”, na hora bateu aquele desespero pois ja vi o tamanho do problema que viria pela frente, afinal meus braços tem um papel bem importante na minha vida rs [...]", disse ele em um trecho da postagem.