Felipe Prior surpreende com encontro inusitado com jogador da NBA

Ex-BBB Felipe Prior mostra encontro com jogador da NBA durante passeio por Miami, nos EUA

Nesta última terça-feira, 6, o ex-participante do Big Brother Brasil 20 e empresário Felipe Prior usou suas redes sociais para compartilhar alguns momentos para lá de inusitados que viveu. Durante sua viagem por Miami, nos Estados Unidos da América, o famoso apareceu ao lado de um jogador de basquete da NBA.

Prior apareceu acompanhado de Jalen Willians, jogador de 22 anos de idade, que atua pelo Oklahoma City Thunder. Em um clique ao lado do atleta e da namorada, Jéssica Castro, o ex-BBB mostrou também alguns vídeos nos quais aparece conversando com o jogador de basquete.

Os comentários foram inundados de internautas que adoraram o encontro do influenciador digital com o atleta. “O inglês está em dia, my friend”, brincou um usuário. “Gente feliz é assim: transmite alegria e luz por onde passa. Te amo, cara”, elogiou um outro. “Tô Amando acompanhar vc e a Jéssica em Miami, tá tudo incrível”, disparou um terceiro. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, foguinhos, palminhas, entre muitos outros, enviados para exaltar ainda mais o momento vivido por Felipe Prior.

Uma publicação compartilhada por Felipe Prior (@felipeprior)



CRITICOU SUCESSO DE AMANDA NO BBB 23

Felipe Prior confessou que não estava muito feliz com o desfecho do BBB 23. Telespectador do reality da TV Globo, o arquiteto afirmou que a vencedora da temporada não foi protagonista e não deveria receber o prêmio milionário.

"Eu sempre gostei dela, não tenho nada contra e acho que ela é até divertida, foi para curtir e viver o Big Brother. Mas em relação ao jogo, estratégia e a ser aquela pessoa que é o porta-voz, em nenhum momento ela foi. Ela está ganhando sem fazer nada. Na minha opinião, ela não está fazendo por merecer, como outros personagens e protagonistas de outros programas fizeram para ganhar", disse ele à CARAS.