Felipe Neto ganha presente inusitado da namorada: "Limites foram ultrapassados"

No Dia dos Namorados, o youtuber e influenciador digital Felipe Neto ganhou um presente inusitado da namorada, Juliane Carvalho

Felipe Neto divertiu os seguidores das redes sociais ao mostrar o presente inusitado que ganhou da namorada, Juliane Carvalho, no Dia dos Namorados, celebrado nesta quarta-feira, 12.

Através dos Stories do Instagram, o youtuber e influenciador digital mostrou que a namorada decidiu presenteá-lo com uma peça personalizada: uma cueca com o rosto dela e vários corações estampados, além da frase: "Prioridade da Juliane".

Ao exibir o presente, Felipe brincou: "Limites foram ultrapassados", escreveu ele na legenda da foto. Além da cueca, Juliane presenteou o namorado com meias, camisetas com o rosto deles, xícaras e uma capa de celular.

Felipe ganha presente inusitado - Reprodução/Instagram

Felipe mostra presentes da namorada - Reprodução/Instagram

Mais cedo, no feed do Instagram, Felipe se declarou para a namorada ao comemorar o Dia dos Namorados. "Feliz Dia dos Namorados! Desde que você entrou na minha vida, descobri muitas coisas que jamais teria descoberto… Muito obrigado, mo, por estar do meu lado nessas aventuras. Você é o melhor tempero da minha vida", escreveu ele.

Juliane também celebrou a data em suas redes sociais. "Difícil colocar em palavras tudo aquilo que só a gente sabe. Sou muito grata pela vida ter me presenteado com você, ela sabe bem o quanto eu quero que de mim tu tenha sempre o melhor, assim como eu sempre tive e tenho de você. Obrigada por ser meu refúgio. Feliz dias dos namorados, amor", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Neto 🦉 (@felipeneto)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliane (@julianecarvalh0)

Felipe Neto arrecada quantia milionária de doações para ajudar o RS

O influenciador digital Felipe Neto iniciou uma campanha para ajudar o Rio Grande do Sul após a tragédia ambiental no estado. Em menos de 24 horas, o youtuber arrecadou uma quantidade milionária de doações para ajudar o sul do Brasil.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Felipe contou que recebeu R$ 3,2 milhões em doações. Sua meta é chegar em R$ 4,8 milhões em breve. Ele também disse que comprou 90 mil litros de água potável engarrafada para serem entregues no RS, usando seu próprio dinheiro. No total, 220 mil litros serão distribuídos para os cidadãos do estado. Saiba mais!