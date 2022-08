Fátima Bernardes ganha beijo do namorado e fala da rotina do relacionamento: ''Chegou e já se foi''

A apresentadora Fátima Bernardes compartilhou uma linda foto com o namorado, Túlio Gadêlha, e falou sobre a rotina da união

Fátima Bernardes (59) usou as suas redes sociais nesta sexta-feira, 26, para falar sobre o relacionamento com Túlio Gadêlha (34). Com uma foto romântica, a apresentadora se declarou para o político.

Morando em estados diferentes, ela comentou que o mozão foi para o Rio de Janeiro apenas para se despedir da filha da artista, que vai se mudar para a França para estudar.

"Ele chegou ontem, e já se foi hoje. Veio pra se despedir da minha filha que está viajando pra estudar na França. O trabalho espera por ele. E a gente entende o sacrifício necessário pra que tudo dê certo", desabafou ela.

Em seguida, a artista comentou que logo os dois estarão juntos de novo, já que ela vai para Recife, onde o amado mora. "Mas logo, logo, é a minha vez de estar com ele em Recife", disse.

Os fãs dos pombinhos rasgaram elogios. "Gesto assim faz toda a diferença", "Amo esse casal!", "O GPS do amor é o coração", "Amor com cumplicidade, apoio e compreensão", disseram eles.

FÁTIMA BERNARDES EXIBE NOVO VISUAL E ARRANCA ELOGIOS

Fátima Bernardes(59) passou uma por uma super transformação. A apresentadora, que vai comandar o The Voice Brasil, decidiu mudar o visual e mostrou os detalhes para os fãs. No feed do Instagram, ela compartilhou um vídeo para exibir os fios mais escuros e curtos, na altura do ombro. Na legenda, a jornalista contou que aproveitou a mudança na temperatura para dar uma repaginada no cabelo. "O tempo no Rio mudou hoje e eu, também. Será que já deu pra perceber que adoro mudanças?", questionou.

