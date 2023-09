Fãs defendem Glória Pires após vídeo com Cleo sofrer críticas: "Qual o problema?"

Fãs defendem Gloria Pires após vídeo com Cleo gerar polêmica nas redes sociais

Um vídeo de carinho entre a atriz Glória Pires e a cantora Cleo está gerando muita repercussão e ataques gratuitos nas redes sociais nesta quinta-feira, 31. É que as duas surgem trocando um selinho.

A gravação foi registrada no aniversário da atriz quando a filha recebeu o primeiro pedaço de bolo. As duas trocam um longo e caloroso abraço. Muitos fizeram comentários ofensivos e inaceitáveis sobre a situação.

Foi então que os fãs das artistas saíram em defesa. "Isso é perfeitamente normal, a maldade tá na cabeça de quem vê", comentou um. "As duas são amigas, mãe e filha, próximas... qual o problema?", disse outro. "Que mundo é esse que o carinho incomoda?", escreveu outro.

Glória Pirescomemorou 60 anos no início da semana em uma comemoração simples. Além da primogênita Cleo, ela também é mãe de Anttónia, Ana Morais e Bento Morais, o caçulinha da família que está com 18 anos.

A comemoração foi singela e rapidinha porque a atriz teve que sair cedo de casa para gravar nos Estúdios Globo. Glória Pires atualmente vive uma das principais personagens de Terra e Paixão, novela exibida no horário das 9.

Veja:

🚨FAMOSOS: Cleo Pires e a mãe Glória Pires receberam ataques dos internautas após demonstração de carinho. Mãe e filha deram um beijo após Cléo receber o primeiro pedaço de bolo da mãe. pic.twitter.com/Bs2O2tp9kV — CHOQUEI (@choquei) August 31, 2023

Gloria Pires celebra o casamento da filha mais velha

Há poucas semanas, a atriz Gloria Pires encantou seus seguidores ao mostrar fotos inéditas da cerimônia de casamento de sua filha mais velha, Cleo, com o empresário Leandro D'Lucca. No Instagram, ela abriu um álbum de fotos com momentos de carinho com a herdeira e também imagens da celebração ao ar livre.

Cleo e Leandro D'Lucca se casaram pela terceira vez no último final de semana. Eles realizaram uma cerimônia ao ar livre e de frente para uma cachoeira com a presença de poucos amigos e familiares. Para a ocasião, todos usaram looks brancos ou em tons claros.