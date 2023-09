Fãs brasileiros de Beyoncé fazem homenagem grandiosa para a cantora em seu aniversário

Alguns fãs brasileiros de Beyoncé fizeram uma homenagem grandiosa no aniversário de 42 anos da cantora

Nesta segunda-feira, 4, Beyoncé completa 42 anos! Para celebrar a data, alguns fãs brasileiros fizeram uma grandiosa homenagem para a cantora nos Estados Unidos. Uma página de fãs da diva pop compartilhou o resultado da homenagem nas redes sociais.

A homenagem para a dona do álbum Renaissance consistia em um vídeo com cenas do clipe da canção “Blue”, que foi gravado durante uma passagem de Beyoncé pelo Brasil e em que a cantora vestia uma camiseta da seleção brasileira. Outras imagens da Beyoncé em solo brasileiro, como cenas do show que a diva performou em 2013 em um festival no Rio de Janeiro, também foram exibidas.

Ao final do vídeo, a seguinte mensagem aparece: “A ‘hive’ [como o coletivo de fãs de Bey se denomina] brasileira mal pode esperar para te ver, Beyoncé”. O nome dos fãs que colaboraram para a exibição do vídeo também foi mostrado.

A grandiosidade de homenagem ocorreu porque o clipe foi exibido em um grande telão na Times Square, principal avenida de Nova York. Os fãs brasileiros de Beyoncé se juntaram para arrecadar dinheiro para que pudessem expor o clipe no telão.

Mas esse não foi o único vídeo exibido na Times Square em homenagem a Beyoncé. Neste domingo, 3, o mesmo grupo também exibiu um pequeno vídeo lembrando do aniversário da voz do hit “Break My Soul”. Um outro vídeo com diversos momentos da carreira da cantora que está rodando o mundo com sua ‘Renaissance World Tour’ também foi mostrado.

Recentemente, Beyoncé deu um balde de água fria em fãs brasileiros ao dar a entender que sua turnê estaria chegando ao fim, sem uma passagem pelo Brasil ou pela América do Sul. Porém, de acordo com o jornalista José Norberto Flesch, Beyoncé pisará em terras brasileiras em 2024, e que o anúncio do fim foi apenas de uma parte da turnê.

VAI BEYHIVE BRASILEIRA, MOSTRA O SEU PODER! 🇧🇷 pic.twitter.com/b2NBnCEJGX — Beyoncé Brasil (@beyoncebrasil) September 3, 2023

Sucesso!

A aniversariante do dia coleciona conquistas e sucessos ao longo de seus mais de 20 anos de carreira. A carreira musical solo de Beyoncé começou em 2003, com o lançamento do seu primeiro álbum “Dangerously In Love”, porém, ela teve seu início na música com o grupo Destiny’s Child. Beyoncé ainda é a mulher mais premiada pela Academia de Gravação dos Estados Unidos, conquistando 32 prêmios Grammy ao longo de sua carreira.

Com tantas conquistas, a fortuna da mãe de Blue, Rumi e Sir sempre foi muito especulada. Em 2022, a revista americana Forbes estimou que a fortuna de Bey esteja no valor de US$ 450 milhões - cerca de R$ 2,3 bilhões.