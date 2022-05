Famosos lamentam a morte do ator Ray Liotta

Ray Liotta, ator de Os Bons Companheiros, morreu aos 67 anos

O ator Ray Liotta morreu ao 67 anos na República Dominicana.

De acordo com o site TMZ, o astro estava gravando um filme intitulado Dangerous Waters, e morreu enquanto dormia.

Pelas redes sociais, amigos e colegas da indústria prestaram homenagem ao artista.

VEJA AS HOMENAGENS DE CELEBRIDADES A RAY LIOTTA

Lorraine Bracco, atriz e parceira de elenco em Os Bons Companheiros. "Estou totalmente destroçada ao ouvir esta terrível notícia sobre o meu Ray. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo e as pessoas me veem e dizem que seu filme favorito é Os Bons Companheiros. E sempre perguntam qual foi a melhor parte de fazer aquele filme. Minha resposta sempre foi a mesma... Ray Liotta".

Taron Egerton, ator e seu filho na série Blackbird. "Eu pisei no set de 'Black Bird' em maio do ano passado profundamente empolgado por estar trabalhando com Ray Liotta e ainda mais animado por ele interpretar meu pai. Ele estava na dele. Protegendo sua energia e seu desempenho. Eu não sabia como me aproximar dele porque não queria me intrometer. Ele chamou minha atenção e caminhou até mim e me abraçou sem dizer uma palavra. Foi um abraço demorado. Mas não desconfortável. Nós só falamos um com o outro como os personagens naquele primeiro dia. Eu segui a liderança dele. Acho que ele queria que fôssemos pai e filho antes de sermos colegas. O que se seguiu foi uma experiência profunda para mim como ator; eu nunca senti uma conexão tão fácil e calorosa com outro artista. Ele era tão generoso. Se eu fosse para um lado, ele me seguia. Sempre dançando. Sempre ouvindo. Nunca autogerado. Estou extraordinariamente orgulhoso do meu próximo projeto. Foi um trabalho árduo e fui abençoado por ter vários parceiros de cena incríveis, mas sempre estarei mais orgulhoso das minhas cenas com Ray; o relacionamento que construímos parecia real de uma maneira estranha. Quando vi a nossa série pela primeira vez, mandei uma mensagem para ele dizendo que achei sua performance linda e que estava muito orgulhoso do nosso trabalho. Sua resposta foi: 'você tornou fácil amar meu filho.' Ray, o sentimento era tão, tão mútuo. Vou sentir saudades".

Viola Davis, atriz. "RIP Ray Liotta. Amava seu trabalho!".

Alessandro Nivola, ator. "RIP, Ray Liotta. Eu me sinto tão sortudo por ter enfrentado essa lenda em um de seus papéis finais. As cenas que fizemos juntos estavam entre os destaques de todos os tempos da minha carreira de ator. Ele era perigoso, imprevisível, hilário e generoso com seus elogios a outros atores".