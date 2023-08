Famosos celebram sucesso de transplante de coração de Fausto Silva: “Alegria e emoção”

Diversos famosos e celebridades celebraram o sucesso do transplante de coração de Fausto Silva

Neste domingo, 27, o hospital Albert Einstein de São Paulo revelou que o apresentador Fausto Silva saiu da fila de espera para um transplante de coração, já realizou a operação e foi um sucesso. Em sete dias, o comunicador conseguiu um coração para realizar o transplante.

Com a notícia, diversos famosos se manifestaram nas redes sociais, celebrando o sucesso da operação e desejando uma boa recuperação e melhoras para o apresentador imortalizado pelo “Domingão do Faustão”.

A jornalista e apresentadora Ticiane Pinheiro publicou em seu Instagram algumas selfies com o apresentador e ainda uma foto de Fausto e sua esposa Luciana Cardoso ao lado de Ticiane e seu marido, o jornalista César Tralli. Em outra foto publicada, Ticiane, Faustão, Luciana estão no mesmo evento posando com a mãe da apresentadora, Helô Pinheiro.

“Que alegria e que emoção saber que nosso querido amigo Faustão já está com seu CORAÇÃO NOVO! Agora estamos torcendo para que ele tenha uma excelente recuperação”, escreveu a apresentadora do “Hoje em Dia” na legenda da postagem, onde ainda colocou uma hashtag escrita “Doe Órgãos”.

A mãe de Ticiane, jornalista e musa da canção “Garota de Ipanema”, Helô Pinheiro também celebrou a notícia nas redes sociais. “Fausto que esse coração seja tão generoso quanto aquele que nasceu com você. Que Deus o ampare sempre. Beijos, felizes por você”, escreveu a famosa em seu Instagram na legenda da mesma foto postada pela filha.

A atriz e influenciadora Elaine Mickely também se manifestou sobre a bem-sucedida operação de Fausto. Elaine compartilhou uma foto nos bastidores do programa “Faustão na Band”, programa mais recente apresentado por Fausto.

“Querido amigo Fausto, você não imagina o quanto oramos por você, pela família inteira, como estamos felizes e emocionados nesse momento... Deus não nos abandona nunca! Somente ele faz impossível em nossas vidas! O Senhor continuará presente em sua recuperação e desde já desejamos que isso ocorra o mais rápido possível! Muito em breve estaremos celebrando a sua vida juntos queridos! Deus continue abençoando Luciana Camargo, João Silva e todos os familiares. Amamos vocês”, escreveu Elaine.

Quem também se pronunciou nas redes sociais foi Enzo Celulari, filho de Edson Celulari e Claudia Raia. “1- Seguimos em oração pela rápida recuperação do nosso querido Fausto após a realização do transplante bem-sucedido. 2- Informem-se antes de julgar”, escreveu o jovem em seus stories com uma postagem explicativa sobre o processo da lista de transplantes.

O influenciador Enzo comentou sobre julgamentos porque o curto período de tempo que Fausto esperou pelo coração novo gerou dúvidas e julgamentos de muitas pessoas nas redes sociais. Porém, de acordo com o próprio hospital em que o apresentador estava internado, o que influenciou foi o tipo sanguíneo do doador ser o mesmo de Faustão. O filho do apresentador, João Silva repostou o que foi publicado por Enzo.

Equipe!

Internado desde o dia 5 de agosto, Faustão está sendo cuidado por uma equipe liderada pelos médicos Fernando Bacal e Miguel Cendoroglo Neto.

Fernando Bacal é médico cardiologista, formado pela Universidade de Santo Amaro (UNISA) e possui doutorado pela USP. Além de atuar como coordenador do Programa de Insuficiência Cardíaca e Transplante do Hospital Albert Einstein, ele também é diretor do Núcleo de Transplantes do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUS.

E Miguel Cendoroglo Neto é formado e possui pós-doutorado pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Ele trabalha no Hospital Israelita Albert Einstein há mais de 20 anos, agora ocupando o cardo de Diretor Médico, e também atuou como professor associado, livre-docente da UNIFESP —hoje em licença não-remunerada.