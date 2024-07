Fafá de Belém faz show em cadeira de rodas; saiba o motivo

A cantora Fafá de Belém foi uma das atrações do Festival de Música Brasileira, que aconteceu em Portugal, e se apresentou em uma cadeira de rodas

A cantora Fafá de Belém foi uma das atrações do Festival de Música Brasileira, que aconteceu na Figueira da Foz, cidade portuguesa do Distrito de Coimbra, no domingo, 14, e se apresentou em uma cadeira de rodas. A artista passa por um delicado momento em sua vida pessoal após um acidente doméstico e a perda do irmão mais velho.

De acordo com informações do portal Leo Dias, pessoas presentes na apresentação relataram que a cantora chorou bastante e afirmou que cai, mas levanta, que fez questão de honrar seu compromisso por todo o carinho e amor que nutre pelo público português.

Fafá de Belém lamenta morte do irmão

Dias antes do evento, Fafá de Belém usou as redes sociais para dividir uma triste notícia com os seguidores. A cantora contou que seu irmão mais velho morreu. No feed do Instagram, a artista postou algumas fotos dele e lamentou.

"Kim partiu. Meu irmão mais velho, meu companheiro de vida, se foi. Uma parte de mim se vai com ele, nossa vida juntos, nossa infância, nossas memórias… Vá, meu irmão. Nós não tínhamos combinado que seria dessa forma, mas vá em paz! Ele tomou seu último açaí no hospital pra chegar cheio de saúde no outro plano e reencontrar seus grandes amigos", escreveu a artista.

Nos comentários, os fãs deixaram mensagens de apoio. "Que ele seja recebido e amparado pela espiritualidade maior e que Jesus conforte seu coração", disse uma seguidora. "Meus sentimentos, Fafá. Que tristeza", escreveu outra. "Meus sentimentos, Fafá. Muita força nesse momento tão difícil", falou mais uma.

Acidente doméstico

No final de junho, ela sofreu um acidente doméstico que resultou em uma lesão no joelho. Ela foi hospitalizada por conta disso. "Dei um 'tropicão' no domingo. Não vi um tapete que está na minha casa há 40 anos - vocês sabem que eu sou distraída. E desse tropicão tive uma lesão no joelho", relatou.

"Estou super chateada. Tinha programação intensa com pessoas que eu amo, lugares que eu amo, mas não vou poder cumprir porque ainda estava nos procedimentos de radiografia, tomografia, e o médico prescreveu repouso absoluto", completou ela na época.