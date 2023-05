Fábio Villa Verde e a esposa são assaltados à mão armada: "Sensação de impotência"

O ator Fábio Villa Verde desabafou sobre o assalto que sofreu em São Paulo ao lado da esposa, Regiane Cèsnique

O ator Fábio Villa Verde (52) e sua esposa, Regiane Cèsnique (44), foram assaltados com arma na cabeça neste último domingo, 21, em Moema, na zona oeste de São Paulo.

Nas redes sociais, o ex-participante do reality Power Couple, da Record TV, chegou a avisar os amigos, familiares e fãs sobre o ocorrido.

"Fomos assaltados com arma na cabeça na Vila Nova Conceição. Levaram o iPhone da Rê, minha esposa, e colocaram arma na cara dela pedindo a senha do fone. Eles estão tendo acesso a tudo. Amigos próximos, favor não responder mensagens ou pedido de ajuda no WhatsApp dela nem pelas redes sociais", avisou ele. "Urgente. Socorro, Brasil", escreveu na legenda da publicação.

Mais tarde, Fábio gravou um vídeo para falar sobre o momento de tensão que ele e a esposa viveram, e também agradeceu as mensagens de solidariedade que recebeu após expor o ocorrido. "Pessoal, vou deixar uma mensagem aqui para todos vocês para agradecer todo o carinho, atenção e as mensagens que a gente está recebendo aqui, de tantos amigos e pessoas próximas... Estamos bem, graças a Deus não aconteceu nada de mais grave, embora a pressão psicológica tenha sido muito grande", começou o artista, tranquilizando os fãs.

Em seguida, o ator falou sobre o assalto. "Um assalto com arma na cara nunca é agradável e a gente fica aqui pensando e repensando na vida, nos valores da vida. Mas, graças a Deus, eu estou com saúde, Regiane está com saúde, está tudo bem. Foram os bens materiais, mas o que mais importa nessa vida é a saúde, e a vida e a família", acrescentou.

No desabafo, Fábio aproveitou para rebater os comentários envolvendo política após sofrer o assalto. "É um momento de indignação muito grande, quando a gente para pra pensar que país que a gente está vivendo, que país que a gente está construindo para os nossos filhos, para nós próprios, que brutalidade, que sensação de impotência você ter uma arma apontada para a sua cara. Uma pessoa que toma o seu bem que você suou, trabalhou, se dedicou com tanta dificuldade, aí vem um vagabundo, com uma arma na sua cara. Não é engraçado falar que vai tomar uma cervejinha depois, porque o cara poderia ter tirado a minha vida. Então vai muito além disso aí", lamentou.

"A polícia fica de mãos atadas. Que sensação de impunidade! A gente sabe que na polícia tem profissionais que dedicam sua vida para proteger o cidadão e que estão de mãos atadas, infelizmente. Sem polemizar, sem entrar em política, não é essa a minha intenção aqui. Minha intenção é agradecer o carinho de todos vocês e compartilhar o momento da nossa felicidade por estarmos vivos e deixar aqui uma reflexão: que país é esse que a gente quer construir? Que segurança é essa que a gente quer deixar para os nossos filhos? Indignação. E como já dizia o Renato Russo: 'que país é esse?'", completou.

Confira o vídeo na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por fabiovillaverde (@fabiovillaverde)

