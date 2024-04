Fábio Mitidieri leva Sergipe para a WTM Latin America

Conhecida por ser o momento em que a indústria de viagens se reúne para negociar e fechar contratos, a feira WTM Latin America levou o setor para o Expo Center Norte, em São Paulo. Quase 30 mil profissionais de viagens e turismo se reuniram por três dias para conferir as novidades.

Marcou presença por lá Fábio Mitidieri, governador do Sergipe. “Este é o segundo ano em que participamos. Aqui conseguimos fazer bons negócios no sistema B2B, conversamos com os players do trade turístico, fazemos ações promocionais. Enfim, conseguimos mostrar o diferencial do Sergipe”, afirma.