Fabiana Karla se diverte com sucesso de filho gato e brinca: "A sogra do ano"

Em entrevista à CARAS Brasil, Fabiana Karla comentou sobre o filho estar conquistando corações de internautas nas redes sociais

Desde que passou a compartilhar registros ao lado de seu filho, Samuel Simões (23), a atriz Fabiana Karla (47) tem visto os seguidores do herdeiro aumentarem. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista confessa que se diverte com a repercussão e a forma que alguns internautas falam sobre do garoto. "A sogra do ano", disse.

"Eu recebo pedidos na rua, eu recebo direct para mim: 'Sooogra'. Eu morro de rir", diz Fabiana, revelando que Samuel tem atraído os olhares e elogios não apenas das mulheres, mas também de muitos homens.

"É para todo mundo, para todos os gostos. Eu acho muito legal e ele se diverte muito com isso, tira de letra. Fabiana Karla é a sogra do ano", brincou a famosa, que esteve presente no aniversário de Patrícia Poeta, nesta sexta-feira, 20.

Na ocasião, Fabiana relembrou como surgiu sua amizade com Patrícia e revelou que a jornalista foi importante durante um período em que ela estava se sentindo insegura. "Patrícia é uma pessoa que, além de ser muito inspiradora”, iniciou.

"É uma mulher muito forte e foi uma pessoa que me acolheu muito quando eu fui fazer o programa Se Joga. Então a gente trocou muitas ideias, porque eu fui pedir a benção e perguntar como era gravar um programa. Ela me deu tantas dicas, ela foi tão carinhosa, que isso começou a estreitar a nossa relação", relembra.

Com tema de halloween, a festa de Patrícia Poeta ainda conto com a presença de nomes famosos como Tati Machado, Valéria Almeida, Cátia Fonseca, Paula Fernandes, Glenda Kozlowski e Thelminha. Além dos ex-BBBs Amanda Meirelles, Sarah Aline e Ricardo Alface.

A festa teve uma apresentação mega especial de Felipe Poeta, filho da jornalista, que preparou um setlist especial para a mãezona. Além do jovem artista, o aniversário também contou com shows dos grupos Tchakabum e Filhos da Bahia.