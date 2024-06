Ex-personal de Gracyanne conta detalhe do primeiro beijo com influenciadora

O personal trainer Gilson Oliveira, apontado como pivô da separação de Belo e Gracyanne Barbosa, contou de quem foi a iniciativa do primeiro beijo

O personal trainer Gilson Oliveira, apontado como pivô da separação de Belo e Gracyanne Barbosa, voltou a falar sobre sua relação com a influenciadora digital. Durante entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, neste domingo, 16, ele contou que a iniciativa do primeiro beijo partiu dele.

"O primeiro beijo... Vou confessar que fui eu que tive a iniciativa. Eu me senti à vontade, por mais que talvez ela não tenha se sentido, estou falando por mim, a iniciativa foi minha", disse ele.

Durante o papo, Oliveira descartou a ideia de se aproximar de Gracyanne para se conectar com Belo. "Não, porque eu não sou fã dele", afirmou. Ele também deixou claro que não se envolveu com a influenciadora para ganhar fama. "Não faria isso por interesse de imagem, de mídia. Não faz o meu perfil."

"Quando eu comecei a ter alguma com ela, eles já não estavam mais juntos. Mas, por eles, eu não sei te falar, até porque existem muitas coisas por trás de tudo isso", disse o personal durante a conversa com o repórter Diogo Menezes. Ele ainda ressaltou que não tem mais contato com Gracyanne.

Gilson revelou que seu relacionamento com Gracyanne durou seis meses, embora já fossem amigos anteriormente. Eles costumavam gravar vídeos de exercícios e desafios para as redes sociais dela. Em um desses vídeos, até mesmo Belo fez uma participação especial. "Até esse vídeo aí, todo mundo era amigo. Foi logo que comecei na academia. Tinha uma galera reunida nesse mesmo dia, ele também estava junto", relembrou.

Poderia dar certo?

O personal ainda foi questionado se acredita que o romance poderia ter dado certo caso não tivesse começado em segredo. "É uma pergunta que eu também me faço. Porque não teria a parte ruim, essa é a parada. Mas o sentimento que eu tinha por ela era forte, verdadeiro! Eu gosto dela, vou ser bem sincero."

"Se poderia ter dado certo? Até onde foi, deu muito certo. E eu acho que dali para cá, só fazendo de novo. Recomeçar", analisou ele, que falou sobre a vontade de ter um filho com a musa fitness. "Se eu estivesse com ela, obviamente teria que ter um marombeirozinho do nosso lado, que seguisse a mesma linha",brincou.